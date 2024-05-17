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黃子佼「緩起訴變起訴」！律師曝逆轉關鍵　下場緩刑或最重關1年

▲黃子佼持有7部未成年少女性影像，原先被緩起訴，但案情大逆轉，台北地檢署再次起訴，將面臨最重1年有期徒刑。（圖／記者葉政勳攝）
▲黃子佼持有7部未成年少女性影像，原先被緩起訴，但案情大逆轉，台北地檢署再次起訴，將面臨最重1年有期徒刑。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃韻文／綜合報導

藝人黃子佼因持有7部未成年少女性影像，涉犯《兒少性剝削防制條例》，台北地檢署原在4月3日給予緩起訴處分，但今（17）日卻出現大逆轉，台北地檢署再次起訴黃子佼。究竟什麼是「緩起訴」，為何黃子佼會再次被起訴，最重恐面臨什麼下場，《NOWnews》詢問賴彥傑律師，重點一次看懂。

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為什麼黃子佼又被起訴？

賴彥傑律師用白話解釋，台北地檢署原先在4月3日給予黃子佼緩起訴處分，要經上級長官審查，也就是高等檢察署（後稱高檢署），依審酌要件看「緩起訴」是否適當，以及偵查程序有無完備。而高檢署認為，需要進一步調查受害者身分，便以偵查不完備為由發回續查，台北地檢署再次調查後，決定依法對黃子佼提起公訴。

▲黃子佼（中）因涉嫌性騷消失演藝圈，他是Google公布2023年度搜尋排行榜當中，人物篇台灣人最關注的冠軍。（圖／資料照，記者葉政勳攝）
▲黃子佼（戴黑帽者）因捲入性騷風波，去年8月現身台北地檢署接受調查。（圖／資料照，記者葉政勳攝）
「緩起訴變起訴」很常見嗎？

賴彥傑律師推測，一般來說，若要獲得「緩起訴」，都要有當事人同意，但黃子佼持有的7部未成年人影像，「看起來不知道當事人是誰」，因此有可能是查到了影像中的被害人，且對方不願和解，但還是要依照卷內事證為準。

律師李怡貞在第一時間發文狠酸黃子佼：「緩起訴後又起訴了，機率這麼低你都辦到了，真的不簡單。」像這類「案情逆轉」在司法界是常見的狀況嗎？賴彥傑律師則坦言，「我自己是沒遇過，確實比較少見。」

▲孟耿如（右）停工照顧捲入性騷風波的老公黃子佼，事發超過2個月，終於發千字文分享近況。（圖／翻攝孟耿如FB）
▲黃子佼遭北檢起訴，妻子孟耿如消聲匿跡，至今未發聲表態。（圖／翻攝孟耿如FB）
黃子佼被起訴後，未來可能下場？

黃子佼再次被起訴後，接下來將面臨哪些後果，賴彥傑律師說，由於黃子佼都已經認罪、坦承犯行，因此法官要改判「無罪」的機率極小。在判刑的機率下，該案件較有爭執的地方，就是由法官判斷要不要「緩刑」。

如今黃子佼被起訴了，將來就要上法庭接受審判，根據兒童及少年性剝削防制條例、第39條第1項，無正當理由持有兒童或少年之性影像，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3萬元以上、30萬元以下罰金。

🟡報你知：什麼是「緩起訴」？
如同字面上的意思，緩，即是指延期。因此「緩起訴」是指，將原本要向法院起訴的案件延緩一下，暫時不予起訴。可以當成暫時不會被起訴的意思，且只要經過一定期間沒有再犯，或有其他撤銷的情形，原來所犯的罪就不會被處罰。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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