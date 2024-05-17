黃子佼「緩起訴變起訴」！律師曝逆轉關鍵　下場緩刑或最重關1年

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賴彥傑律師用白話解釋，台北地檢署原先在4月3日給予黃子佼緩起訴處分，要經上級長官審查，也就是高等檢察署（後稱高檢署），依審酌要件看「緩起訴」是否適當，以及偵查程序有無完備。而高檢署認為，需要進一步調查受害者身分，便以偵查不完備為由發回續查，台北地檢署再次調查後，決定依法對黃子佼提起公訴。
「緩起訴變起訴」很常見嗎？
賴彥傑律師推測，一般來說，若要獲得「緩起訴」，都要有當事人同意，但黃子佼持有的7部未成年人影像，「看起來不知道當事人是誰」，因此有可能是查到了影像中的被害人，且對方不願和解，但還是要依照卷內事證為準。
律師李怡貞在第一時間發文狠酸黃子佼：「緩起訴後又起訴了，機率這麼低你都辦到了，真的不簡單。」像這類「案情逆轉」在司法界是常見的狀況嗎？賴彥傑律師則坦言，「我自己是沒遇過，確實比較少見。」
黃子佼被起訴後，未來可能下場？
黃子佼再次被起訴後，接下來將面臨哪些後果，賴彥傑律師說，由於黃子佼都已經認罪、坦承犯行，因此法官要改判「無罪」的機率極小。在判刑的機率下，該案件較有爭執的地方，就是由法官判斷要不要「緩刑」。
如今黃子佼被起訴了，將來就要上法庭接受審判，根據兒童及少年性剝削防制條例、第39條第1項，無正當理由持有兒童或少年之性影像，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3萬元以上、30萬元以下罰金。
🟡報你知：什麼是「緩起訴」？
如同字面上的意思，緩，即是指延期。因此「緩起訴」是指，將原本要向法院起訴的案件延緩一下，暫時不予起訴。可以當成暫時不會被起訴的意思，且只要經過一定期間沒有再犯，或有其他撤銷的情形，原來所犯的罪就不會被處罰。
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