協商無共識！柯建銘嗆：院長這樣當的嗎？韓國瑜冷眼對望不發一語
國民黨要拚今（17）日完成國會改革相關修法，朝野立委爆發激烈肢體衝突，立法院長韓國瑜在接近中午12點時宣布先休息協商，但不久後又宣布用餐，下午2點繼續協商。但2點協商開始，因朝野立委都已發言過一輪，韓國瑜說無法達成共識，還是回到院會處理。藍白立委隨即離席，民進黨立院黨團總召柯建銘嗆韓國瑜，院長是這樣當的嗎？
記者何哲欣／台北報導
朝野協商一開始，柯建銘就表達，民進黨是少數，表決落敗沒關係，但院會要照程序，幹事長吳思瑤則指控，立法院今天駐衛警很多，還都配戴密錄器。國民黨團書記長洪孟楷說，民進黨立委鍾佳濱擒抱撲倒國民黨立委陳菁徽，應該先道歉。朝野協商氣氛不佳，韓國瑜先宣布休息用餐。
但用餐過後，民進黨團書記長莊瑞雄說，如果不是國民黨佔主席台，朝野也不會爆發衝突，國民黨沒有協商誠意。國民黨團首席副書記長林思銘反駁，國民黨團版本提出時，民進黨都不願好好談。朝野黨團幹部發言完一輪後，韓國瑜說，因朝野黨團都還在「盍各言爾志」，那就回到院會處理。
柯建銘要發言，但韓國瑜未理會，藍白黨團幹部先離開。柯建銘、吳思瑤、莊瑞雄留下，韓國瑜也坐著直視柯建銘，讓柯建銘講。柯建銘說，國民黨不讓民進黨在委員會討論，院長卻相信國民黨的說法，認為已經充分討論，現在是一定要製造衝突嗎？院長可以這樣當嗎？韓國瑜不發一語盯著柯建銘看，但不久後柯建銘等人就離開。