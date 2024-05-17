特企／腸病毒疫情10年新高　高端捐疫苗守護十方啟能中心孩童健康

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十方啟能中心主任游月菊表示，最近屢見幼兒園和托兒所停課，對於基金會的幼童也非常擔心。因此，特別感謝高端疫苗公司在這非常時期慷慨捐贈腸病毒疫苗、以及施勝桓醫師熱心協助施打，期望能讓基金會的兒童健康成長，保護他們免於腸病毒重症的威脅。
高端疫苗執行副總李思賢也表示，高端腸病毒71型疫苗有完整多國多中心三期臨床試驗數據，證實疫苗在真實世界具有極佳的保護力，目前在台灣施打超過10萬劑也顯示安全性非常良好。雖然近期因腸病毒進入流行期，全台醫院診所對腸病毒疫苗訂購踴躍，使疫苗供貨較為吃緊，但有感於弱勢族群能力有限，高端疫苗秉持著為善不落人後的精神，仍保留部份疫苗捐贈給基金會，以實際行動照顧社會弱勢族群。
施勝桓醫師補充說明，近期腸病毒就診兒童人數大增，像育幼院、托兒所、幼兒園等人多的地方，腸病毒的預防就更加重要。由於腸病毒型別非常多種，且不同型別無法交叉保護，因此建議六歲以下重症高危險的兒童，無論過去是否得過腸病毒，都可以施打腸病毒71型疫苗，為孩子提供最有效的保護。而身為醫師，更希望秉持懸壺濟世的精神，能為社會弱勢族群盡一份力。
高端疫苗公司繼捐贈花東地區1,200劑腸病毒疫苗後，再度發揮愛心、慷慨捐贈腸病毒71型疫苗，透過疫苗施打為台中十方啟能中心的兒童提供抵抗疾病威脅的保護力，用愛與行動為弱勢兒童的穩健成長而努力。