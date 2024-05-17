國1后里段跨越橋老舊　楊瓊瓔爭取經費改建

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立委楊瓊瓔今辦理國道1號后里舊社路、三線路跨越橋改建施工前說明會，交通部高速公路局、中市政府交通局、建設局、農水署臺中管理處以及市議員陳本添、邱愛珊、張瀞分服務處執行長張文鴻出席，后里區舊社里林有盛等10多位里長出席，多位鄰長及居民也到場關心。
交通部高速公路局中區養護工程分局說明，舊社路、三線路2座跨越橋改建經費2億5800萬元，包括三線路及舊社路跨越橋改建、舊社路新建水管橋、三線路配合跨越橋改建銜接既有道路高程調整之路工以及附屬設施工程等，預計今年8月開工、115年5月完工。
建設局、農水署臺中管理處均肯定高公局規劃設計完善，現場有農民擔心施工期間中斷灌溉水源，農水署允諾尋求替代水路維持供灌。舊社里長林有盛建議，舊社路口增設號誌燈，建設局允諾配合工程辦理。
高公局中區養護工程分局也公布改道規劃，因施工封路須繞行3至8公里不等，車程約增加5至10分鐘，造成不便請鄉親體諒。對此議員陳本添表示，舊橋拆除影響兩地交通，希望能縮短施工期程，替代道路指引一定要做好。市議員邱愛珊感謝立委楊瓊瓔成功爭取，並拜託里鄰長協助宣導改道路線。
立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益指出，國1后里至大雅段拓寬工程，感謝立法院副院長江啟臣共同爭取，目前已完成規劃設計，優先辦理后里三線路、舊社路2座跨越橋改建，目前橋寬4至6米不等，未來改建為10米寬，經費約2億5800萬元，工期9至10個月。
中區養護工程分局長呂文玉補充說，因國4豐潭段通車，交通車流成長及移轉因素，針對國1后里至大雅系統交流道，總長約12.5k，需辦理主線兩側各拓寬1車道交通改善，其中包含大甲溪橋全橋改建、豐原交流道改善、三線路、舊社路、雅潭路跨越橋改建等。