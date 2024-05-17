小龍女挑戰Energy16蹲「結果跳了128次」！一鏡到底畫面曝光
台灣傳奇男團Energy睽違22年強勢回歸，新歌〈星期五晚上〉中的「16蹲舞步」，更是引發一陣模仿潮，不論藝人、網紅、政治人物都爭相「Challenge」。近日，味全龍啦啦隊小龍女成員璦昀在IG上PO出自己挑戰「16蹲」一鏡到底的影片，並表示自己挑戰8次才覺得累，讓不少粉絲驚訝地表示：「所以妳蹲了128次？」
記者張一笙／綜合報導
身高152公分的璦昀，外型可愛且清純，稚嫩的臉蛋有著穠纖合度的身材，在還沒加入啦啦隊前就累積一票粉絲。近日璦昀在IG上曬出自己挑戰Energy「16蹲」的影片，只見她在影片中臉不紅氣不喘地完成「16蹲」，全程更帶著甜美笑容，同時還不忘擺出16種不同姿勢，展現她既甜美又帥氣的一面。
璦昀將「16蹲」的影片放上IG後表示：「今天不是星期五但也是晚上，錄了8次才感覺到累！」有粉絲留言詢問：「所以妳蹲了128次？」不少粉絲紛紛驚訝地表示：「跳那麼多次膝蓋要很好！」、「8*16=128？體力太好了吧！」、「看得我腿都軟了。」就連隊友賴可LIKE也留言表示：「故作鎮定，我看出來了！」
璦昀是台灣知名地下偶像女團KIRABASE的練習生成員，2023年初曾報名樂天女孩的徵選，並挺進最終25名決選名單，雖然最後沒能如願入選，但轉戰小龍女後隨即跟著球隊拿下總冠軍，並且在今年就成為正式隊員，還收獲一票忠實球迷。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道