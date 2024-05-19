今日來講股／520來反而利多出盡？分析師：新一周上下場恐兩樣情

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另外，不少股民擔心台股「驚驚漲」，需不需要居高思危？鐘崑禎認為無需特別擔心！他進一步解釋，現階段台股本益比雖然接近24倍有點高，距離上次本益比高點2021年4月的22.85倍還要多，再接2022空頭年大家看了會怕，但他說這次許多大型企業因為AI而獲利大幅成長，當獲利大幅成長，本益比就會往下掉，因此不需要太過擔心。
但要注意的是，確實上周帶領大盤、支撐520行情的大型權值股，確實短線都漲多了，需要特別留意！像是台積電創下歷史新高，對持有的人是很棒的消息，但沒有持有的，不建議現在進場追價。鴻海也是，鴻海長線位階來講現在不高，但短線漲幅大，小心有追高風險。至於聯發科值得投資的價位在1000元以下，如果1000元以下來不及買，就不要在現在進場。
鐘崑禎說這些大型主流權值股在520新一周要特別注意會高檔震盪，畢竟前一周還在為520拉抬，要當心520過後的賣壓。他建議，新一周可以留意本益比與位階低的中小型股，估新一周櫃買指數將強於加權指數，可留意本益比低於大盤24倍以下或15倍以下的個股與族群。
像是前一周很活潑的燿華已經起漲，估新一周將帶領其他位階更低的PCB個股，如金像電與臻鼎等走補漲行情。鐘崑禎說，新一周還可以留意消費性電子，像是PC、NB與手機，因為這些整體位階低，庫存調整落在今年第二季，代表股價現在就是相對低點，且6月還有Computex題材，預計下半年與年底旺季來，股價將逐漸往上推升。
鐘崑禎指出，至於520概念股如軍工國防、重電、太陽能與生技，之前已經提前反應過，預估新一周有滿高機率利多出盡，當然這些長線沒有問題，若還是想進場，不妨可以找撇開520這個加分因子、一些基本面好的個股續抱。至於台股大盤，他認為新一周變數多，主要是台股周K線連4紅，要再漲多很難，再加上還有520的變數，追價者意願較低，估計新一周的上半周大盤可能有情緒反應回落，但下半周有輝達財報公布，可能又將帶起一波。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。