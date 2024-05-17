印度男1年內搭200航班狂偷！專挑「這類乘客」下手 得手百萬珠寶
印度機場近期發生多宗竊盜案，不少乘客都通報隨身值錢物品遭竊，調查後發現犯人是1名40歲男子，他在1年內搭了逾200趟航班，至少竊取了價值270萬盧比（折合新台幣約104萬）的珠寶首飾。警方最近將他捉拿歸案，發現他專挑特定類別的乘客下手。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《印度時報》等外媒報導，該名男子叫卡普爾（Rajesh Kapoor），因為在幾個月內犯下多起飛機竊盜案，引發警方關注，特別成立專案組調查，在比對乘客名單、翻查機場監視器後，鎖定卡普爾嫌疑最大。
報導指出，卡普爾的犯罪手法，包含用去世手足的電話購買機票，並鎖定旅途中較為年長的女性乘客，因為他認為，這類乘客在手提包中攜帶貴重物品的機率最高。此外，他還會「戰略性」的乘坐高級航班，利用登機時的情況較為混亂，偷翻頭頂的置物架，特別在乘客就座時，假借調整行李位置的名義，趁機下手。
天網恢恢，警方抽絲剝繭，透過先進監控技術，追蹤到卡普爾真實的電話號碼，最後成功將他捕獲，也在他家搜出大量金銀首飾。統計後發現，卡普爾光是在過去1年，就花了110多天，搭乘至少200架航班，伺機偷取乘客財物，被捕後又說大部分贓款都花在賭博上。