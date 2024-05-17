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「底薪6萬+10%分潤」知名財神廟徵主廚　網友卻被人品條件笑翻

▲北港武德宮的人客到訪數，多次名列全國宮廟冠軍。（圖／翻攝北港武德宮-財神開基祖廟臉書，2024.05.17）
▲北港武德宮的人客到訪數，多次名列全國宮廟冠軍。（圖／翻攝北港武德宮-財神開基祖廟臉書，2024.05.17）

記者顏幸如／雲林報導

中部知名財神爺廟北港武德宮，不僅有號稱6星級的香客大樓，還經營咖啡店多年。武德宮主委林安樂今天在臉書為咖啡店徵主廚，開出「底薪6萬+10%分潤，月休8日」的條件，但要求上班日一定要住在北港、還開列數百字的人品條件，網友笑翻之餘也狂喊可惜，感慨「北港真的太遠了！」

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▲畢業於台大經濟系和政大金融所的林安樂，有「全國學歷最高的廟公」稱號。（圖／翻攝北港武德宮-財神開基祖廟臉書，2024.05.17）
▲畢業於台大經濟系和政大金融所的林安樂，有「全國學歷最高的廟公」稱號。（圖／翻攝北港武德宮-財神開基祖廟臉書，2024.05.17）
以AI和文創聞名的北港武德宮，常被稱為台灣宮廟的異數，現任主委林安樂苦於想喝咖啡而不可得，2013年催生樂咖啡。邀請信眾參拜完到廟旁的樂咖啡人文咖啡館喝下午茶，店內裝潢佈置也暗藏巧思，讓信眾透過小細節深入認識武德宮和財神信仰。

林安樂今（17）日在臉書貼出960字長文，為樂咖啡徵主廚，一開始就言明「我的要求非常嚴苛，請你要有心理準備，緣者再來」，並指「詳細條件如下：底薪6萬+10%分潤，月休8日，就是這樣」。有人讚他霸氣，投資金融界出身的他指武德宮來客數位居全國數百個觀光遊憩據點第4名、所有宮廟第一名，「分潤難道不可期？」

▲北港武德宮旁的樂咖啡，是愛咖啡的林安樂於10年前所創。（圖／翻攝北港武德宮-財神開基祖廟臉書，2024.05.17）
▲北港武德宮旁的樂咖啡，是愛咖啡的林安樂於10年前所創。（圖／翻攝北港武德宮-財神開基祖廟臉書，2024.05.17）
林安樂在文中大力讚揚武德宮團隊形象、職場優點，例如「店長善於管理廣結善緣人見人愛」、「後場妹妹都年輕漂亮口條服務俱佳」、「我們有堅強的文宣團隊幫你包裝、幫你提升個人形象與推廣產品與手藝」，至於薪水「最多的同仁頂多也一年調升3次而已」、「如果你也是外地來的，若不嫌棄，尋覓住所期間提供我的露營拖車供你暫住」，還提出不少有關主廚的「人品條件」，讓人笑到噴淚。

這些人品條件包括「大家都很好相處，不能動輒以不幹了威脅要全部換掉」、「不能動輒冷熱暴力、給臉色或過度情緒化」、「熱門時段一定要與廚房同仁共進退，不能遇到大日便進辦公室靜心苦思菜單」。最爆笑的一點，是建議以內部溝通反應代替外部中傷渲染，還加了但書：「當然中傷的內容若有點客觀屬實，不在此限」。

▲樂咖啡人文咖啡館讓信眾透過小細節深入認識武德宮和財神信仰。（圖／翻攝北港武德宮-財神開基祖廟臉書，2024.05.17）
▲樂咖啡人文咖啡館讓信眾透過小細節深入認識武德宮和財神信仰。（圖／翻攝北港武德宮-財神開基祖廟臉書，2024.05.17）
林安樂表示，「這原本就只是我發心提供的服務……損益或正或負，向來不影響無條件地支持」，還說「反正多花錢，也不見得找到好人才！」網友的反應卻大歪樓，覺得薪水雖高，但北港實在太遠了。

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