「底薪6萬+10%分潤」知名財神廟徵主廚　網友卻被人品條件笑翻

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林安樂今（17）日在臉書貼出960字長文，為樂咖啡徵主廚，一開始就言明「我的要求非常嚴苛，請你要有心理準備，緣者再來」，並指「詳細條件如下：底薪6萬+10%分潤，月休8日，就是這樣」。有人讚他霸氣，投資金融界出身的他指武德宮來客數位居全國數百個觀光遊憩據點第4名、所有宮廟第一名，「分潤難道不可期？」
林安樂在文中大力讚揚武德宮團隊形象、職場優點，例如「店長善於管理廣結善緣人見人愛」、「後場妹妹都年輕漂亮口條服務俱佳」、「我們有堅強的文宣團隊幫你包裝、幫你提升個人形象與推廣產品與手藝」，至於薪水「最多的同仁頂多也一年調升3次而已」、「如果你也是外地來的，若不嫌棄，尋覓住所期間提供我的露營拖車供你暫住」，還提出不少有關主廚的「人品條件」，讓人笑到噴淚。
這些人品條件包括「大家都很好相處，不能動輒以不幹了威脅要全部換掉」、「不能動輒冷熱暴力、給臉色或過度情緒化」、「熱門時段一定要與廚房同仁共進退，不能遇到大日便進辦公室靜心苦思菜單」。最爆笑的一點，是建議以內部溝通反應代替外部中傷渲染，還加了但書：「當然中傷的內容若有點客觀屬實，不在此限」。
林安樂表示，「這原本就只是我發心提供的服務……損益或正或負，向來不影響無條件地支持」，還說「反正多花錢，也不見得找到好人才！」網友的反應卻大歪樓，覺得薪水雖高，但北港實在太遠了。