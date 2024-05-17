中市社區關懷據點500處達標　盧秀燕攜長輩歡慶

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盧秀燕指出，市府持續推動敬老福利，比如老人健保補助減輕子女負擔、敬老愛心卡每月1000點數為六都最高最好用，可搭乘台中捷運、公車、國道客運、計程車、火車，讓長輩外出便利，健康趴趴走；此外，社區照顧關懷據點也持續布建，長青學苑開設1,130班，鼓勵長輩終身學習，希望長輩更健康、負擔更輕、樂活台中。
盧秀燕表示，感謝在地議員大力支持編列預算，也特別感謝社會局同仁及在地發展協會的共同努力。社區服務據點可舉辦運動會與多元課程，讓長者學習運動、電腦、防詐騙及養生飲食等知識，找到生活目標與重心，還能夠交朋友，受益良多。市府會繼續做，服務在地鄉親。
社會局說明，台中市自100年縣市合併時的145處據點、103年突破200處；107年356處成長至今達到500處；10年間增加了300處服務資源，1年服務達5萬多名長者。今年持續深耕，預計達到510處據點，讓長輩在地樂活享老。
社會局指出，據點服務持續導入運動力、科技力、世代共融等多元化專案活動，增進長輩健康自主、社會參與，不但多次榮獲全國社區金點獎，111年更首創舉辦「據點運動會」，提供長輩展現活力與自信的平台。據點服務以「長者樂活、在地安老」為目標，發揮在地人照顧在地人的精神，讓台中長輩越活越有自信、越動越有活力。