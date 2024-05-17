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雲豹能源入選MSCI全球小型指數成分股　績優受肯定

▲雲豹能源拓展再生能源事業佈局有成，今年有望成為全台第一家從創新板轉一般板上市之企業，日前入選MSCI全球小型指數台股28檔成分股名單，後續效應備受法人及外資關注。（圖／品牌提供）
▲雲豹能源拓展再生能源事業佈局有成，今年有望成為全台第一家從創新板轉一般板上市之企業，日前入選MSCI全球小型指數台股28檔成分股名單，後續效應備受法人及外資關注。（圖／品牌提供）

本報訊

國內循環經濟永續發展整合服務集團雲豹能源，多角化拓展再生能源佈局有成！指數編纂公司MSCI日前公布半年度調整結果，全球小型指數成分股中，雲豹能源首度入選台股28檔新增成分股名單當中，調整結果預計5月31日收盤生效，後續效應備受法人及外資關注。

MSCI（Morgan Stanley Capital International）為以美元計價之指數發行公司，提供數據分析給投資客戶作為決策參考。此次雲豹能源入選MSCI全球小型指數成分股，顯見集團綜合績效表現獲全球指數肯定，將在國際投資市場大幅提升能見度。

雲豹能源近年從再生能源整合服務商，蛻變成循環經濟永續發展整合服務集團，2023年3月於創新板掛牌上市，更繳出亮眼成績單，2023年獲利呈現高成長，合併淨利達新台幣10.16億元，年增116%，每股純益（EPS）達8.77元新高，年增118%，憑藉優異營運能力，今年有望成為全台第一家從創新板轉一般板上市之企業，在台股百家爭鳴中展露光芒。

雲豹能源從太陽能光電起步，在國內建置全台最大128MW漁電共生場域等多起指標案場，同時旗下子公司天能綠電、台普威能源及煒盛環科在雲豹能源入主後，透過母公司豐沛資源支持下，皆展現強勁營運動能，被視為集團三強小金雞。

天能綠電的綠電交易平台透過母公司多元發電資源支持，為企業量身打造多元綠電轉供服務，包括國際半導體大廠美光、電動機車大廠GOGORO、玉山銀行等知名企業皆為長期合作客戶。累計今年1月至4月更躍身為國內市占第一售電業者。

儲能系統整合商台普威能源建置兩座全台最大100MW單一儲能案場，預計今年第二季至第三季陸續完工，未來加入與錸寶合作建置之60MW儲能案場、集團旗下自建儲能案場、以及營運服務代操，整體容量為299MW/617MWh，躍居為全台儲能容量第一龍頭。

水處理事業煒盛環科近期取得濱江水資中心98.88億大型標案，充分展現雄厚水資源處理經驗，結合母公司綠能資源穩健向上發展。

同時，雲豹能源今年將放眼海外市場，全方位擴大布局綠色低碳項目，目標成為亞太地區永續循環領導品牌。

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