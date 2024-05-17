藍白拚三讀爆衝突　民進黨批：強推違憲濫權法案、立院淪國際笑話

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳崢表示，自詡關鍵少數的民眾黨，更屢屢聽從民進黨團總召傅崐萁與國民黨指揮演出，讓國會亂象叢生，徹底成為「傅隨組織」。民眾黨在藍白一家親的政治盤算下，無視當初高舉的「委員會中心主義」國會改革，甚至對國會反性騷條款、防止秘密會議洩密、強化監督立委前往中國與利益迴避等規範提案都加以阻擋，以多數暴力沒收國會討論，「對照黃國昌及民眾黨選前疾呼的新政治理想可說完全背道而馳，背棄選民承諾，令人深感遺憾」。
吳崢表示，藍白除了強推「國會濫權」，也意圖剝奪行政院預算權，提出將花費好幾兆元預算的三大「錢坑法案」，一旦法案通過，幾乎等同中央政府一整年總預算規模，試問未來政府應該如何施政？國民黨如此強勢濫權綁架政府，數兆元的大撒幣卻連最基本的交通環評、財務試算都沒有，也不讓法案在立法院逐條討論，只在委員會討論不到11分鐘就送出委員會，企圖利用席次優勢強渡關山。
吳崢質疑，若藍白強行通過，國家財庫勢必被掏空，排擠其他社福民生支出。國民黨無視國家整體資源規劃，破壞權力分立，架空行政權，到底是在監督還是毀憲亂台？
吳崢指出，本屆立院開議至今，整個國會運作荒腔走板，包括推動反年改讓國家財政倒退、意圖配合中國下修《反滲透法》等國安五法、傅崐萁棄花蓮率團「赴中朝共」、國民黨「没收」委員會審查、藍委盧縣一隔空投票舞弊、民眾黨配合藍營護航放水等荒謬的狀況，甚至今日還將直笛、喇叭等器具帶入議場嬉鬧，立法院淪為作秀劇場，這樣的作為，到底對台灣發展有何幫助？藍白一再突破下限毀壞民主運作，實在枉受選民託付。
吳崢強調，520總統就職在即，是國家重要典禮，也是台灣民主象徵，自今年1月13日至就職典禮期間，共有73個訪團、687人來台向當選的總統及副總統表達祝賀之意。這些來賓包括了元首、副元首、外長團以及教廷特使，來自各個邦交國的訪賓以及非邦交國的重要來賓將參與就職典禮及相關活動。
他直言，世界各國貴賓都來台關注台灣民主運作，然而本屆立法院自開議以來亂象不斷，藍白兩黨更選在520前幾天敗壞議事，使台灣的立法院淪為鬧劇，讓國際友人看笑話，這些作為對台灣國際形象都是傷害。