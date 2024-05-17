蔡英文第二任期「10大正聲量話題」揭曉　大數據：防疫評價最高

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正面聲量第3名：發放振興券。蔡英文在第2任期內，分別在2020年新冠肺炎疫情間發放「3倍券」，2021年再度發放「5倍券」，受到台灣民眾高度肯定。根據網路數據統計，與振興券相關討論的正面聲量達到26.7萬則，擠進正面聲量排行前3名。
正面聲量第2名：提升台灣國際能見度。蔡政府執政8年任內，雖然丟掉10個邦交國，邦交國只剩下12個，創歷史新低，然而台灣國際能見度提升，是不容抹滅的事實。網路數據統計，相關討論的正面聲量超過84.6萬則，民眾肯定蔡英文推動「價值外交」，強化與民主盟友的合作，其中對於最重要的盟友美國，台美開啟軍事訓練合作、2023年簽署「21世紀貿易倡議」首批協定，均被視為重要突破，另外包括歐洲各國、日本等盟友的國會議員互訪，也被視為成績單之一。
正面聲量第1名：防疫成績。蔡英文第二任期當中，當好遇到新冠肺炎疫情在全球肆虐，原本被列為位於高危險地區的台灣，憑藉超前部署及科技防疫有效控制疫情，全球能見度提升，各國媒體紛紛探討台灣成功防疫之道，也讓後來代表民進黨參選台北市長的中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中滿意度一度超過9成，雖然2021年中開始防疫出現破口，確診人數節節攀升，但根據網路大數據統計，蔡政府的防疫成績依舊收穫超過294.4萬則正面聲量，穩居正面聲量第1名。