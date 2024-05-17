自爆被莊瑞雄打3拳！羅廷瑋傻眼：要他道歉還嗆我「荏懶就要打」
立法院院會今（17）日上演表決大戰，各黨立委推擠扭打衝突不斷。國民黨立委羅廷瑋透露，今早守議場大門時，被民進黨立委莊瑞雄直拳打了3下，當場頭暈，沒想到他要求對方道歉，竟被回嗆「你就荏懶（lám-nuā，閩南語，指懶惰），荏懶就要打。」
記者王德蓉／綜合報導
藍綠白三黨立委今為搶進立法院，爆發肢體衝突，民進黨立委郭國文與民眾黨團總召黃國昌互嗆，郭國文還順勢甩了黃國昌臉頰一下；綠委洪申翰以一己之力跟3名國民黨立委張智倫、林德福、謝龍介、陳永康抗衡；綠委鍾佳濱與國民黨立委謝龍介扭打，從議場內扭打到議場外地面，謝龍介眼鏡還噴飛，但仍霸氣嗆，「這裡是我管的。」
羅廷瑋今中午接受節目《線上面對面》訪問，透露今上午在議場攻防，為不讓民進黨立委佔領主席台，自己守住大門，卻遭莊瑞雄嗆「不要擋路」，還打了他3拳，「不是揮到的打三拳，是直拳打到後腦勺」，當下他感覺很頭暈，國民黨立委徐巧芯還說他臉色泛白。
羅廷瑋說，剛才在議場外，他很近距離問莊瑞雄「可不可以跟我道歉？」但莊瑞雄竟回「無阿，你就荏懶（lám-nuā，閩南語，指懶惰、邋遢），荏懶就要打」，羅則回應，「沒關係，我不會打你，但要讓你知道用暴力是不對的」；羅廷瑋也透露，韓國瑜、洪孟楷、傅崐萁、林思銘都有聽到莊說「荏懶就打」，但因為自己離莊瑞雄很近，已有側翼在做圖卡，指稱是他在挑釁。