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泰國慶祝「同志驕傲月」！暹羅天地成打卡聖地　五月活動懶人包曝

▲泰國五月將展開「愛之慶典：愛的權利」系列活動，慶祝同志結婚合法化。（圖／暹羅天地集團提供）
▲泰國五月將展開「愛之慶典：愛的權利」系列活動，慶祝同志結婚合法化。（圖／暹羅天地集團提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

為了慶祝「同志驕傲月」（Pride Month），以及泰國朝向同性婚姻合法化的進展，國際知名的零售及房地產開發商暹羅百麗宮 （Siam Paragon）、暹羅中心 (Siam Center)、暹羅探索 (Siam Discovery) 的營運商暨暹羅天地百貨 (ICONSIAM) 和暹羅曼谷精品城 (Siam Premium Outlets Bangkok) 的合資夥伴暹羅天地集團 (Siam Piwat Group)，在16日於新聞發布會上宣布推出「愛之慶典：愛的權利」 (The Celebration: Right to Love) 活動，重申集團對促進多元、平等及共融的堅定理念。

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暹羅天地集團購物中心業務部主管 Saruntorn Asaves 女士指出，多元、平等和共融的價值觀乃深植於暹羅天地集團的企業文化。從實際層面來看，我們的物業徹底體現了通用設計理念，每個空間都經過精心設計，不分年齡、性別、能力或殘疾，皆以人為本。希望能幫助泰國 LGBTQAI+ 社群，讓他們的聲音能夠傳達給社會大眾。」

暹羅百麗宮、暹羅中心、暹羅探索以及暹羅天地共同舉辦「愛之慶典：愛的權利」同志大遊行活動，以鞏固其作為「全球旅遊熱點」的地位，持續吸引當地居民以及來自世界各地的國際旅客。主要活動包括2024 年6月1日舉行的「曼谷同志大遊行」（Bangkok Pride Parade)，這是一場慶祝驕傲月的活動，將匯聚來自泰國及其他地區的 LGBTQIA+社群。

另外5月31日至6月4日暹羅百麗宮將聯合舉辦「2024 曼谷同志驕傲論壇」，期間歡迎來自當地和國際的LGBTQIA+和婦女權利組織代表，在暹羅百麗宮4樓的SCBX Next Tech舉辦 20 多場分組討論，涵蓋人權、教育到同性婚姻等議題。此期間在暹羅百麗宮的 Parc Paragon將舉辦泰國及亞洲首屆的「曼谷變裝嘉年華」(Drag Bangkok Festival 2024)，預估屆時將有超過500名變裝藝術者參與。

除此之外「暹羅探索」百貨將於6月與世界兩大男性選美比賽之一的「2024 年泰國國際先生」(2024 Mister International Thailand) 合作，共同舉辦「走向伸展台之路」(Road to on Runway) 活動，也歡迎民眾前來共襄盛舉。

最後，暹羅天地集團將與曼谷市政府及地區辦事處合作，在其兩大標誌性會議廳，即暹羅百麗宮的 Paragon Hall 和暹羅天地百貨的 True Icon Hall 舉辦眾所矚目的「同性伴侶集體婚禮」，以慶祝歷史性的同性婚姻法案通過，該活動將向所有希望參與的當地和國際伴侶開放。

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