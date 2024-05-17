中信金高層人事換血　時隔17年、辜仲諒重返董事會

中信金控今（17）日上午召開臨時董事會，先前市場就傳出中信金大股東辜仲諒將以法人董事代表身分，出席中信金控董事會，而今日臨時董事會也通過大股東辜仲諒出任董事一職，這也是辜仲諒睽違17年重返金融圈。
記者陳郁柔／台北報導
中信金今日召開臨時股東會，會中通過大股東辜仲諒以仲遠投資法人代表身分出任董事一職，接任陳春克，而這也是他睽違17年重返金融圈。中信金在2004年爆發「紅火案」，辜仲諒在2006年11月24日請辭中信金法人董事代表，也因此中信金副董事長的職務也自動解任，而現在睽違17年，辜仲諒重返中信金董事會。據悉，辜仲諒這次回歸，除了會持續推廣公益與運動之外，近期也將代表中信金控參加三三會等經貿組織，協助政府推展經貿外交。
回鍋中信金的還有前總經理吳一揆，中信金公布，吳一揆以宜詮投資法人代表出任董事職位，接任許舒博，並且接任中信金副董事長。辜仲諒以及吳一揆董事職位即日起生效。
此外，中信金也宣布，其下中信銀行董事長利明献辭任董事長一職，辭任生效日為5月24日。有媒體報導，利明献日前已經決定轉換跑道，有望在5月24日的東元電機股東常會改選董事後接掌東元的新董座。至於中信銀董座職缺，據了解，將由中信銀行副董事長詹庭禎依職權代理，而詹庭禎目前也是中信銀印尼子行PT Bank CTBC Indonesia董事長。
中信金今日股價表現逆勢走高，終場收在最高點38.1元，上漲0.6元或1.6%，日K連3紅，成交量達6.4萬張，股價創下2005年、也就是19年來新高紀錄。