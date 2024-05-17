中職明星賽人氣王！中信兄弟王威晨突破10萬票　葉保弟排外野前三

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今年明星賽將於7月20、21日在臺北大巨蛋舉行，由世界12強中華隊交手中華職棒明星隊，明星隊球員由球迷投票選出， 網路票選活動自5月14日中午12點起展開，各守備位置競爭激烈，人氣王之爭也成為每年看點，票選活動進行至今，中信兄弟三壘手王威晨不僅暫居「人氣榜」第一名，更成為今年明星賽首位網路票選突破10萬的選手，王威晨曾在2022年以313,674的榮登該年明星賽人氣王，今年有機會挑戰更高得票，展現看板球星的人氣實力。
人氣榜排名第二，緊追在後的是統一7-ELEVEn獅外野手陳傑憲，目前得票數突破9萬，兩位隊長的人氣爭霸，為今年的票選活動增添亮點，第三名則是去年明星賽人氣王，中信兄弟江坤宇目前的票數也突破9萬，和第二名的陳傑憲票數接近，「小可愛」人氣依舊，在游擊手的位置也穩居得票第一。
中信兄弟8選手領先 葉保弟排外野前三名
網路票選排行榜，各守備位置目前暫居第一的選手分別為，先發投手中信兄弟徐基麟、中繼投手統一7-ELEVEn獅潘威倫、救援投手中信兄弟吳俊偉、捕手富邦悍將戴培峰、一壘手中信兄弟陳俊秀、二壘手中信兄弟岳東華、三壘手中信兄弟王威晨、游擊手中信兄弟江坤宇、外野手前3名為統一7-ELEVEn獅陳傑憲、中信兄弟曾頌恩、台鋼雄鷹葉保弟、指定打擊中信兄弟周思齊，其中8位為中信兄弟選手。
全壘打大賽票選 林安可、王柏融都上榜
全壘打大賽採全網路票選，總得票數前8名選手入選參加全壘打大賽，目前位居排行前8名選手依票數排行分別為統一7-ELEVEn獅林安可、台鋼雄鷹外籍選手魔鷹、味全龍吉力吉撈．鞏冠、台鋼雄鷹王柏融、中信兄弟曾頌恩、中信兄弟陳俊秀、中信兄弟陳子豪、味全龍劉基鴻。
投票方式資訊看這邊：
網路票選活動持續在影音社群平台LINE VOOM火熱進行中，球迷朋友每天可使用個人LINE帳號登入，透過LINE VOOM官方帳號進入中華職棒明星對抗賽活動頁面投票，單一帳號每日可在4個時段投票，單日最多可進行4次票選，每日投票重置時間分別為00:00、06:00、12:00、18:00，網路票選結果也會即時更新在活動頁面中，讓球迷朋友隨時掌握投票戰況。
通訊投票也同步進行中，通訊投票加權5倍，球迷朋友可利用手機撥打551285，或用手機編寫簡訊CPBL發送至55123， 即可參加票選，網路票選及通訊投票截止時間皆是6月6日晚上23:59止，歡迎球迷朋友把握時間，透過2024台灣精品中華職棒明星對抗賽票選網站參加網路票選活動，讓喜愛的球星在明星賽展現球技，參與最熱鬧的中華職棒明星賽。
2024台灣精品中華職棒明星對抗賽票選網站：https://lin.ee/2cF7pkT/kurk
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