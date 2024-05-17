國中會考登場！今下午5點前開放看考場 考試勿帶手機以免違規
今（113）年的國中會考將在5/18、5/19舉行，今（17）日下午3點到5點間開放看考場，建議考生務必走一趟提前熟悉交通路線，找到試場（教室）所在位置，以免考試當天慌亂。此外，考生要特別留意考試手機不要帶進場，不論發出聲音的原因為何，即便是國家警報，也都算違規。
記者魏妤庭／台北報導
台灣最大型考試之一的113年國中教育會考，將在本週六（5/18）、日（5/19）登場，全國有19.2萬考生分布在18個考區、233個考場，今日下午3點到5點開放考生可提前看考場位置，建議考生可親自走一次從家裡到考場的交通路線，以免考試當天慌亂錯估時間，無法準時抵達考場，同時也請務必詳閱簡章說明的作答注意事項及試場規則。
考試當天有部分縣市舉行集會活動，包含台灣民眾黨在5/19下午2點於民進黨中央黨部（台北市中正區）前舉行「519草根決心活動」，金門縣迎城隍民俗活動5/19下午舉行。不過，國中教育會考在第2天只考試到中午12點半，因此活動對考生的影響不大。教育部國民及學前教育署也密切與台北市、金門縣政府保持聯繫，與主辦單位協調因應措施及緊急處理機制。
國教署表示，每年都會發函縣市政府提醒國中教育會考辦理期間，對申請集會、遊行及活動，應考量距離考場位置等因素審慎審核，以避免影響到考場秩序。對於已經準合的集會遊行，也會研議因應及緊急處理機制，呼籲參與民眾暫時停止使用麥克風、廣播等器材避免產生噪音。
此外，新北市教育局也提醒，由於近日地震不斷，若考試期間遇上地震，手機發出國家級警報警示音或是震動，也算違反試場規則，因此呼籲考生勿攜帶手機入場，或是放置在臨時置物區並完全關機。