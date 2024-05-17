交通部長王國材520卸任！對自己表現「無法評分」：僅TPASS零負評

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王國材提到，政務官來來去去，在此基礎下，交棒給下一任部長，只是交通部任務不太可能在某一個階段全部都處理完的，完成階段性任務就給下一棒，比如台鐵安全改革、國際門戶桃機第三航廈、第三跑道，另外還有道安的課題，等等這幾個是他還沒有完成的，要交給下一個部長來完成。
王國材也說，在交通部8年期間「一開始都是當救火隊」壓力沒那麼大，因為背後有部長撐著，結果真的了部長後，發覺所有壓力都在部長一個人身上「部長的責任跟壓力非常大」，因此他這次也跟未來交通部長李孟諺做過討論，希望把現在面臨的問題和經驗先分享「他非常細心、認真，有認真過頭，擔任行政院秘書長，很多狀況過去他都是第一個跑到現場，交通部所面臨的問題，很多都是透過李孟諺秘書長幫忙解決，所以他對交通部非常了解」，但現在面臨三黨不過半，在國會會非常辛苦，未來會有很多挑戰。
至於520卸任，畢業後最想做的事，王國材最先笑說他要去運動，「當次長時體力可以爬百岳，當部長後變成爬小百岳，還爬得很喘」，所以第一步要先把體力練回來，可能會先去跑步，再來是當部長期間，身體很多小毛病沒辦法去就醫，比如腳痛、牙齒問題，剛好趁這個時間去處理，最後也希望多休息「在交通部8年以及過去在高雄市政府的8年，任務一直來，從沒有好好休息過，這次要休息一下」，並花多一點時間陪陪家人、帶帶孫子。
被問到對於交通部長任內評分，王國材馬上回「沒辦法打分數」，並稱交通建設常常面臨正反兩面，比如執法嚴格，有些人會反對，不嚴格也有人反對，甚至交通建設和軌道建設，有很多人支持，但事實上也很多人反對，所以擔任交通部長沒有做一件事情可以讓全部人都支持，一定會面對正反兩方意見，只有TPASS比較沒有負面。
王國材表示，交通部長任內面臨的壓力，不管什麼政策都會面臨反對壓力，擔任部長要能夠抗壓，也要能釋懷，有時候在網路被罵，也要釋懷，釋懷最好的方式就是不要看網路，只要認為是對的、專業符合，那就全力去做。