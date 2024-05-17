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影／李多慧定居台灣！地點離天母球場很近　月租金最高約7.5萬

▲味全龍隊韓國女神李多慧宣布定居台灣，跟好友安芝儇一起體驗台灣生活。（圖／記者朱永強攝）
▲味全龍隊韓國女神李多慧宣布定居台灣，跟好友安芝儇一起體驗台灣生活。（圖／記者朱永強攝）

記者吳政紘/綜合報導

中職味全龍韓國女神李多慧，今（17）日宣布搬到台灣，她也繼台鋼女神好友安芝儇搬到高雄後，想要多體驗台灣的生活。李多慧的粉絲專頁「跟李多慧學韓文」釋出一段影片，李多慧穿著韓服表示，「我昨天剛搬完家，本來從去年7月左右開始，就一直想搬來台灣，這樣的想法一直存在，但要下定決心並不容易。今年想搬來台灣的想法越來越強烈，所以迅速處理好一切，昨天就搬完家了。」根據《NOWnews》記者實際探詢，天母球場附近高級公寓，租金約從3萬元台幣到7萬5000元不等，而且需要簽下一年約，代表李多慧想長期經營台灣球迷的心。

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李多慧帶起韓風應援　安芝儇率先定居

台鋼雄鷹韓國啦啦隊女神安芝儇日前宣布搬到高雄，，也希望可以多體驗台灣生活，還要球迷介紹美食，看好台灣市場。如今味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧也公布自己搬到台灣的消息，頓時台灣也成為韓國啦啦隊女孩闖天下的好去處。

粉絲專頁「跟李多慧學韓文」中，啦啦隊女神李多慧穿著韓服表示，「我昨天剛搬完家，本來從去年7月左右開始，就一直想搬來台灣，這樣的想法一直存在，但要下定決心並不容易。今年想搬來台灣的想法越來越強烈，所以迅速處理好一切，昨天就搬完家了。」

李多慧在受訪時表示，新家是離球場（天母）很近的地方，她說：「這樣很棒，家離球場很近，附近又有很多好吃的店，我覺得這地方選得很好。」

李多慧也公開自己新家的裝潢，以紛紅色系為主，除了有沙發外，還有粉紅色的專屬座位，方便她自己拍影片，還有更重要一點，跟她在韓國的「舊家」裝潢等很像。

▲李多慧新家的裝潢跟粉色系的傢俱大公開。（圖／生鮮時書提供）
▲李多慧新家的裝潢跟粉色系的傢俱大公開。（圖／生鮮時書提供）
▲李多慧近日被爆出她在拍攝廣告期間，頻頻要求站C位，甚至還表明「如果不是C位就不拍」，最後被廠商臨時換角。（圖／李多慧IG）
▲李多慧近日被爆出她在拍攝廣告期間，頻頻要求站C位，甚至還表明「如果不是C位就不拍」，最後被廠商臨時換角。（圖／李多慧IG）
李多慧曾爆出耍大牌　定居台灣展現決心

日前李多慧被媒體爆出男友是他的經紀人，又爆出她在拍廣告時「耍大牌」，不是站在C位就不拍的疑雲，還要林襄趕緊「救駕」，不過經紀公司認為這是溝通上的誤會，所以不能算她難搞。

李多慧曾在過去訪問時指出，她覺得啦啦隊不能跳一輩子，所以她在今年嘗試要轉型藝人身分，不過她仍在啦啦隊「上班」，但未來會考慮持續轉型成為歌手等。

李多慧人紅是非多，她跟味全龍隊啦啦隊「小龍女」隊長小映鬧出「Captain」雙胞意外，還是堅持自己是「Captain」，所以也引發有些球迷感到不理解，而李多慧並未多作解釋，目前也持續在球場上應援。

李多慧預計在5月19日在天母球場應援，31日班表將在大巨蛋熱舞，球迷未來除了可以多次捕捉她的身影外，還可以看到她定居台灣後的狀況。

根據《NOWnews》記者實際探詢，天母球場附近高級公寓，租金約從3萬元台幣到7萬5000元不等，而且需要簽下一年約，代表李多慧想長期經營台灣球迷的心。

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