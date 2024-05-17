巫苡萱才分手7年男友！PO曖昧比基尼照 2.8萬人震驚：不像奔40歲
37歲巫苡萱是樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」人氣成員，擁有阿美族血統，立體五官、D罩杯好身材及酥麻奶音，讓球迷難以招架。巫苡萱去年底鬆口和交往7年的歌手Rex分手，昨（16）日她忽然在IG上傳一支Reels，穿比基尼被貌似另一半牽手，滿滿男友視角，吸引2.8萬人按讚。
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的影片，巫苡萱一頭金色長髮垂肩，穿藏青色三點式泳衣，身高160公分的她，34D、23、33傲人三圍見客，畫面相當養眼，還有巫苡萱漫步沙灘上，小碎步跑向鏡頭，牽上一隻手的片段，她寫下：「拍了好多張，選一張你最喜歡的告訴我！從飯店走出來就是海景，沙灘、藍天、海洋，又想去關島度假了！」
大批網友瀏覽短片後，輪番大讚：「哇！超甜的，只有牽手那個不滿意」、「背部紋身的照片很漂亮」、「喜歡妳那打情罵俏的那一張」、「太辣了」、「完全不像快40歲」、「不得了了...鼻血流出來了」、「選擇障礙，都很喜歡呀」、「想當那隻手！」而巫苡萱透露掌鏡者是同隊的陳伊。
巫苡萱去年11月出席主持的節目記者會，突然脫口自爆男友已經「變前任了」，嚇得現場許多人目瞪口呆，被問到細節時，巫苡萱一度哽咽，「我們要不要聊聊節目，我怕講一講，等下悲從中來還會哭！不要再問我這個了，真的分手了。」今年初巫苡萱還透露，自己和林襄之前都面臨分手低潮，彼此有在群組互相關心、打氣。
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