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首屆台灣女足發展聯賽5月18日開踢！兩層級共8隊　隊長王湘惠領銜

▲曾任中華女足隊長的「八萬」王湘惠將代表AC Taipei 參賽，為聯賽增添不少星度。（圖／取自AC Taipei臉書）
▲曾任中華女足隊長的「八萬」王湘惠將代表AC Taipei 參賽，為聯賽增添不少星度。（圖／取自AC Taipei臉書）

記者路皓惟/綜合報導

首屆「台灣女子足球發展聯賽」將於5月18日在桃園市平鎮區的雙連坡足球場正式揭幕，由第二級聯賽的Desafio對陣泰可少女。此聯賽旨在擴大女子足球的參與度，為更多女足球員提供比賽平台，並促進整體女足運動的發展。聯賽分為兩個層級，共有8支球隊參賽，其中第一級聯賽有3支球隊，第二級聯賽則有5支球隊參加。

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本屆女子足球發展聯賽不乏亮點。曾任國家隊隊長的「八萬」王湘惠、國門朱芳儀將代表AC Taipei 參賽，為聯賽增添不少星度。而這兩位台灣女足的代表性偶像、將與眾多懷抱夢想的女將們開拓全新的舞台。

台灣女子足球發展聯賽期許能成為女足乙級聯賽，成為頂級聯賽堅強的基石，為更多的女子球員提供揮灑自己的舞台，進而促進女子足球運動的發展。

為了聯賽的長遠健全發展，女子足球發展聯賽也立志致力打造有品質的聯賽，因此，第一級賽事將販售門票，提供喜愛足球運動的球迷們提供另一個觀賽的選擇。

▲台灣女足國腳搖籃台體大。（圖／大專體總提供）
▲台灣女足國腳搖籃台體大。（圖／大專體總提供）
女子足球發展聯賽球隊介紹：

第一級聯賽球隊

台北競技俱樂部：由前國家隊教練、台灣首位AFC職業級教練陳信安創立，致力於培育本土足球人才，擁有U8至U18共7支青訓梯隊。2023年6月成立女子隊伍，目標進入木蘭足球聯賽。

台灣體育運動大學：台體女足隊成軍於1970年，有超過47年的歷史。擁有優秀的足球傳統和多位國家隊主力選手。持續致力於現代化足球訓練，培育國家級選手。

惠文高中足球隊：球隊成立於1997年，由一群熱愛足球的學生組成。經過多年的努力和參賽經驗積累，已成為一支實力堅強的隊伍。

第二級聯賽球隊

台北女子足球培訓隊：來自台北地區的女足球員組成，為了共同訓練和比賽目標組隊參賽。

DESAFIO TAIPEI：致力於創造女性專屬的踢球環境，提供基礎課程和競技球隊，歡迎各年齡和背景的女性參與。

泰可少女：由泰可國際股份有限公司贊助，成員來自新北市自強國中和淡江中學，通過比賽提升球隊實力。

桃園市虎翼足球隊：由桃園基層的足球教練和社會人士共同組成，致力於培育基層女足，成為南桃園地區女足先驅。

台中市足球俱樂部：該俱樂部是個多元文化種族的足球俱樂部，在盡力做到最好同時，也考慮到本地女足球員，提供她們免費的練習以及比賽。

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