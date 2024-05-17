首屆台灣女足發展聯賽5月18日開踢！兩層級共8隊　隊長王湘惠領銜

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台灣女子足球發展聯賽期許能成為女足乙級聯賽，成為頂級聯賽堅強的基石，為更多的女子球員提供揮灑自己的舞台，進而促進女子足球運動的發展。
為了聯賽的長遠健全發展，女子足球發展聯賽也立志致力打造有品質的聯賽，因此，第一級賽事將販售門票，提供喜愛足球運動的球迷們提供另一個觀賽的選擇。
女子足球發展聯賽球隊介紹：
第一級聯賽球隊
台北競技俱樂部：由前國家隊教練、台灣首位AFC職業級教練陳信安創立，致力於培育本土足球人才，擁有U8至U18共7支青訓梯隊。2023年6月成立女子隊伍，目標進入木蘭足球聯賽。
台灣體育運動大學：台體女足隊成軍於1970年，有超過47年的歷史。擁有優秀的足球傳統和多位國家隊主力選手。持續致力於現代化足球訓練，培育國家級選手。
惠文高中足球隊：球隊成立於1997年，由一群熱愛足球的學生組成。經過多年的努力和參賽經驗積累，已成為一支實力堅強的隊伍。
第二級聯賽球隊
台北女子足球培訓隊：來自台北地區的女足球員組成，為了共同訓練和比賽目標組隊參賽。
DESAFIO TAIPEI：致力於創造女性專屬的踢球環境，提供基礎課程和競技球隊，歡迎各年齡和背景的女性參與。
泰可少女：由泰可國際股份有限公司贊助，成員來自新北市自強國中和淡江中學，通過比賽提升球隊實力。
桃園市虎翼足球隊：由桃園基層的足球教練和社會人士共同組成，致力於培育基層女足，成為南桃園地區女足先驅。
台中市足球俱樂部：該俱樂部是個多元文化種族的足球俱樂部，在盡力做到最好同時，也考慮到本地女足球員，提供她們免費的練習以及比賽。
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