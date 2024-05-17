女生創業「首選當美甲師」！內行認了：輾壓上班族 真實月薪曝光
創業之路不容易，近幾年美甲行業崛起，路上常見多間美甲店生意興隆，就有一名網友好奇問「為什麼很多女生創業都是選美甲？」貼文曝光後，立即引起熱議。眾人分析美甲業能短時間出師，且成本低、利潤高，業務風險不大，「一天接個兩個客人就屌打一般上班族了。」而104人力銀行調查指出，美甲師月薪中位數為3.6萬元新台幣，最高月薪可達4.5萬元新台幣以上。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友15日在PTT發文，他好奇地問「為啥很多女生如果要自己開店首選美甲店啊？」表示看到很多女生創業都是開美甲店，想知道是否真的這麼好經營，「還是有什麼其他原因？有沒有八卦？」
貼文曝光後，不少人解答「大概3個月可以出師，業務風險低，設備要求不高」、「易入門、爆利、時間自由」、「成本低附加價值高，賺技術財沒不好」、「美甲美容利潤都不錯」。還有網友直言：「一天接個兩個客人就屌打上班族了。」
然而根據104人力銀行調查，美甲師月薪中位數為3.6萬元新台幣，最高月薪可達4.5萬元新台幣以上。據悉，美甲師收入由工作年資、技術水平以及客源來決定，但入門仍須學習基礎美甲課程以及考取美甲證照，至於美甲師助理的月薪約落在新台幣2.5萬元至3.5萬元，資深美甲師月薪則落在4萬元至5萬元以上。