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汶萊航空旅展優惠！飛倫敦1萬5570元、汶萊7650元　經濟艙全面9折

▲汶萊皇家航空推出夏季旅展促銷，即日起至6月13日，指定航點來回商務艙95折起、經濟艙9折起，包含汶萊來回未稅價7650起、飛倫敦也1萬5570起，還有其他多個航點。（圖／汶萊航空提供）。（圖／汶萊皇家航空）
▲汶萊皇家航空推出夏季旅展促銷，即日起至6月13日，指定航點來回商務艙95折起、經濟艙9折起，包含汶萊來回未稅價7650起、飛倫敦也1萬5570起，還有其他多個航點。（圖／汶萊航空提供）。（圖／汶萊皇家航空）

記者葉盛耀/綜合報導

各大航空公司針對5月底的旅展祭出線上旅展優惠，汶萊皇家航空也推出夏季旅展促銷，即日起至6月13日，可預訂至2025年3月31日之前的機票優惠航點包含汶萊來回未稅價7650元起、飛倫敦也1萬5570元起，另有沙巴、古晉、泗水、杜拜、墨爾本等，指定航點來回商務艙95折起、經濟艙9折起。

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汶萊皇家航空提到，本次促銷適用期間橫跨至明年3月，不管是計畫暑期旅遊或是安排春節假期，都可以一次滿足。優惠航點多元提供旅遊新靈感；不管是想親近自然到汶萊、沙巴等島嶼享受優雅步調，或到杜拜、倫敦、墨爾本體驗城市繽紛的熱鬧色彩。

汶萊皇家航空甫於去年四度蟬聯世界旅遊獎（World Travel Awards）「世界最佳機組人員」獎項。今年正逢汶萊皇家航空50周年，並推出「汶萊皇家航夏季旅展促銷」，台北-汶萊來回7650起、台北-沙巴8280起、台北-古晉9360元起、台北-泗水9540元起、台北-倫敦1萬5570元起、台北-杜拜1萬4850元起、台北-墨爾本1萬5390元起。

▲汶萊皇家航空甫於去年四度蟬聯世界旅遊獎（World Travel Awards）「世界最佳機組人員」獎項。。（圖／汶萊皇家航空提供）
▲汶萊皇家航空甫於去年四度蟬聯世界旅遊獎（World Travel Awards）「世界最佳機組人員」獎項。。（圖／汶萊皇家航空提供）
‧ 販售期間：自2024年5月17日起至2024年6月13日

‧ 適用期間：自2024年5月17日起至2025年3月31日

‧ 優惠航點：汶萊、沙巴、古晉、泗水、杜拜、倫敦、墨爾本

‧ 優惠內容：指定航點來回 商務艙95折起、經濟艙9折起

提醒以上票價為每位乘客來回票價，須另支付機場服務費等費用，且需於汶萊轉機。

另外，因應泰國日前宣布台灣旅客赴泰國免簽證延長至11月11日，國泰航空針對國泰會員近期規畫至泰國旅遊，即日起可以即時轉換Siam Piwat集團 的ONESIAM幣和「亞洲萬里通」里數，無論在空中和地面都享受更多獎勵。包含台灣、香港、日韓等地的國泰會員也可以享受在泰國境外轉換里數的便利。

▲國泰航空針對國泰會員近期規畫至泰國旅遊，即日起可以即時轉換Siam Piwat集團 的ONESIAM幣和「亞洲萬里通」里數。（圖／記者葉盛耀攝）
▲國泰航空針對國泰會員近期規畫至泰國旅遊，即日起可以即時轉換Siam Piwat集團 的ONESIAM幣和「亞洲萬里通」里數。（圖／記者葉盛耀攝）
國泰集團與Siam Piwat的合作關係橫跨泰國曼谷四大熱門購物中心，包括ICONSIAM、暹羅百貨、暹羅中心和暹羅探索。國泰會員可以享受以下福利：

一、方便的雙向即時點數轉換

二、購物中心獨家福利和ONESIAM SuperApp特別優惠，包含折扣碼和獎勵點數（適用至2024年7月31日或前10,000筆兌換）

三、獨家旅客福利，包含來自100多家參與店家的禮品卡和特別優惠（適用至2024年7月31日）

四、ONESIAM會員可以將他們的ONESIAM幣轉換為「亞洲萬里通」里數，可使用里數在國泰航空全球 800 家合作夥伴中換購服務及商品。

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