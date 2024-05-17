汶萊航空旅展優惠！飛倫敦1萬5570元、汶萊7650元　經濟艙全面9折

我是廣告 請繼續往下閱讀
汶萊皇家航空甫於去年四度蟬聯世界旅遊獎（World Travel Awards）「世界最佳機組人員」獎項。今年正逢汶萊皇家航空50周年，並推出「汶萊皇家航夏季旅展促銷」，台北-汶萊來回7650起、台北-沙巴8280起、台北-古晉9360元起、台北-泗水9540元起、台北-倫敦1萬5570元起、台北-杜拜1萬4850元起、台北-墨爾本1萬5390元起。
‧ 販售期間：自2024年5月17日起至2024年6月13日
‧ 適用期間：自2024年5月17日起至2025年3月31日
‧ 優惠航點：汶萊、沙巴、古晉、泗水、杜拜、倫敦、墨爾本
‧ 優惠內容：指定航點來回 商務艙95折起、經濟艙9折起
提醒以上票價為每位乘客來回票價，須另支付機場服務費等費用，且需於汶萊轉機。
另外，因應泰國日前宣布台灣旅客赴泰國免簽證延長至11月11日，國泰航空針對國泰會員近期規畫至泰國旅遊，即日起可以即時轉換Siam Piwat集團 的ONESIAM幣和「亞洲萬里通」里數，無論在空中和地面都享受更多獎勵。包含台灣、香港、日韓等地的國泰會員也可以享受在泰國境外轉換里數的便利。
國泰集團與Siam Piwat的合作關係橫跨泰國曼谷四大熱門購物中心，包括ICONSIAM、暹羅百貨、暹羅中心和暹羅探索。國泰會員可以享受以下福利：
一、方便的雙向即時點數轉換
二、購物中心獨家福利和ONESIAM SuperApp特別優惠，包含折扣碼和獎勵點數（適用至2024年7月31日或前10,000筆兌換）
三、獨家旅客福利，包含來自100多家參與店家的禮品卡和特別優惠（適用至2024年7月31日）
四、ONESIAM會員可以將他們的ONESIAM幣轉換為「亞洲萬里通」里數，可使用里數在國泰航空全球 800 家合作夥伴中換購服務及商品。