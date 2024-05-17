民眾黨前美女發言人轉戰當媒體人！楊寶楨加入中天主持群開節目
台灣民眾黨前發言人楊寶楨在2月辭去黨職時，淚灑立院引發關注。日前傳出將自5月中旬開始擔任「2024基隆政策推廣大使」，今（17）日也傳出楊寶楨將加入中天主持群跨界成為媒體人。
記者呂炯昌／台北報導
楊寶楨將從5月20日起每週一至週五下午5點，在中天新開闢的YouTube頻道「CTI+ News | 中天2台」開新節目《寶楨選新聞》。針首次挑起帶狀談話節目的大樑，楊寶楨說，「節目不分任何黨派色彩，大家放開說、放心說，把自己的觀點講出來做交流，我覺得這是一件很值得期待的事。」
楊寶楨表示，希望透過網路節目拉近與觀眾的距離，「我們節目可以有很多不同的觀點跟聲音在裡面，甚至希望可以弭平、緩和各種對立，或者過往在選舉之後造成的撕裂等等，我們會用比較溫和的方式，把我們的觀點帶給觀眾，讓大家有些新的想法。」
被問到《寶楨選新聞》會怎麼「選新聞」？楊寶楨說，「希望透過我們選的新聞、透過我們講的觀點，讓大家明白『喔！原來政治是這麼一回事』，其實跟自己想像的沒有太遙遠的距離。」楊寶楨也透露，節目將不定期邀請各領域人士，過往在主持廣播節目時，認識不少各政黨、各陣營的朋友，所以很期待邀請他們。