中華男籃歸化球員進度大飛躍！夢想家2洋將公開徵選「中文姓名」

我是廣告 請繼續往下閱讀
立法院在本月7日三讀通過《國籍法》，為使優秀外來人士歸化我國更友善便利，這次修法放寬外國高級專業人才申請歸化居留年限，從現行的每年須有183日以上合法居留的事實繼續5年，放寬為繼續2年，或曾在我國領域內合法居留繼續5年以上，無須每年有183日以上合法居留之事實。
陳立宗表示，張承中副秘書長日前已和夢想家總經理韓駿鎧聯絡，目前籃協正一邊準備資料要向體育署爭取到現階段能夠給出的最優方案，另外協會也請夢想家球團同時提出高專歸化申請。
夢想家洋將陣容中，目前在修法後符合歸化規定的有吉爾貝克和布依德，而另一名洋將麥卡洛目前還沒達到規定的183天限制。陳立宗希望大家幫前兩者想想他們在身分證上要使用什麼名字。
陳立宗說，「，希望可以產生2到3個他們很喜歡又有意義的中文姓名，讓他們能夠自己選擇，畢竟沒有太多人有機會為自己決定屬於自己的名字。」他也強調時間並不多，要在48小時內決定，「我會整理一下，找出幾個很酷的名字，和他們兩位說明，讓他們從中選出他們想要的中文名字，打出申請入籍的漂亮起手式。」當然，目前現有的洋將名字吉爾貝克和布依德也會是選項之一。
陳立宗IG 全文：
延續之前大家都給出很多關心的高專人才歸化國籍修法案提前三讀通過，我非常開心的和大家分享，協會的張承中（中哥）副秘書長今早和鎧總聯絡，更新目前協會正一邊準備資料要向體育署爭取到現階段能夠給出的最優方案（合約內容），另一方面，協會也請我們同時提出高專歸化申請（目前符合資格的就是大B和小B ，麥卡洛今年還要再幾十天左右才滿足183天）。
接到這個表格，除了滿腔的熱血和興奮，第一個問題，就考倒我們，那就是，要幫他們兩位，想一個他們身分證上面的「中文姓名」！！！
雖然沒有太多時間，但是，若是可以產生2-3個他們會很喜歡又很有意義的中文名字讓他們自己選擇（我們一定會用盡全力翻譯到位給他們），這件事情無論申請的結果（包括合約是否能夠爭取到位），都給後續開了一個好頭！畢竟 #沒有太多人有機會為自己決定一個自己的名字。
所以，請大家動動腦，留言給我你/妳 想到的名字，和這個名字的意義，或者，從留言區裡找到你覺得很棒的名字，按個愛心。48小時之後，我會整理一下，找出幾個很酷的名字，和他們兩位說明，讓他們從中選出他們想要的中文名字，打出申請入籍的漂亮起手式。
#吉爾貝克和布依德會是當然選項
#不是比創意和搞笑 #保力大鼻 #男孩滴 #這類的就先不要謝謝 #此篇48小時後自刪 #
萬能鄉民麻煩也幫忙PTT徵名我會潛水進去看