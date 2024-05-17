美國對中國電動車加徵關稅 韓媒：韓企也高度戒備！可能面臨麻煩
美國白宮日前宣布將對中國進口的電動車加徵關稅到100％，是否會造成新一輪貿易戰引發關注。對此，有韓媒指出，若美國的關稅壁壘延伸到中國製造的汽車零組件，那麼韓國汽車廠商也可能會面臨麻煩，韓企已為此高度戒備。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《Business Korea》報導，韓國國際貿易協會（KITA）5月16日的最新統計資料顯示，今年第1季韓國汽車零組件進口總額為16.65億美元，其中最大進口來源國就是中國，約達到6.85億美元，第二大進口來源國是德國，約1.62億美元，第三大進口來源國是墨西哥，約1.61億美元。
可以看見中國的進口份額超過其他國家甚多，來自中國的汽車零組件佔韓國汽車零組件進口總額的41.1％，顯示韓國汽車廠商對中國的依賴度逐漸增加。於2000年時，中國的汽車零組件進口僅占總額1.8％，2010年增加到21.1％，2020年為32％，今年第一季突破40％大關，一路成長。
韓國分析人士指出，美國提高中國電動車關稅，短期來看韓國電動車有可能因而受益，但若是美國將關稅壁壘延伸到中國製造的汽車零組件，韓國車企就可能會陷入困境。為了應對可能的發展，韓國現代、起亞等汽車大廠高度戒備，已於4月針對零件供應商進行全面調查，要確定有多少零件是在中國製造。