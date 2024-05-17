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國中會考18、19日登場　高雄祭考生四大福利

▲國中教育會考5月18丶19日舉行，高市府教育局提醒考生注意事項。（圖／高市府教育局提供）
▲國中教育會考5月18丶19日舉行，高市府教育局提醒考生注意事項。（圖／高市府教育局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

113年國中教育會考將於5月18丶19日舉行，高市府為照顧高雄考生，推出「會考安心服務方案」，包括「偏鄉考生一條龍服務」、「考生安心應考會考專車」、「考場服務站」，以及「憑准考證享優惠」，包括運動賽事、藝文表演、觀光景點，高雄考生都可以憑准考證享優惠，更有免費入場等好康，要讓高雄學子考試時考得安心，考完後玩得放心。

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▲高市府為照顧高雄考生，推出「會考安心服務方案」。（圖／高市府教育局提供）
▲高市府為照顧高雄考生，推出「會考安心服務方案」。（圖／高市府教育局提供）
高市府教育局說，這次推出的會考安心方案，包括「偏鄉考生一條龍服務」，那瑪夏、寶來、桃源等三校考生就近住宿，免於舟車勞頓。由學校申請補助「國中會考專車」費用，除照顧偏鄉學校考生，也全面照顧本市國中考生應試需求，讓考生免煩惱往返考場交通。在高雄21所考場，教育局結合警察局設置「考場服務站」，各考場配置2名警力與2台警用機車，以因應考生臨時需求。

高市府教育局長謝文斌再次叮嚀考生，記得攜帶准考證，提早出門避免遲到，備妥必要之文具用品，進入試場後，手機務必要關機並放在試場前後方。如果考試中遇到地震，請考生不要驚慌，務必遵循試場監試委員指示。

國中教育會考成績通知單將於6月7日送出同步開放網路成績查詢，應屆畢業生請向原就讀國中領取，非應屆畢業生則由高雄考區試務會（鳳新高中）於當日寄發。

▲包括運動賽事、藝文表演、觀光景點，高雄考生都可以憑准考證享優惠。（圖／高市府教育局提供）
▲包括運動賽事、藝文表演、觀光景點，高雄考生都可以憑准考證享優惠。（圖／高市府教育局提供）
為讓考生考後放鬆身心，高市府觀光局、文化局、運發局分別加碼「憑准考證享優惠」活動，考生持准考證可享下列優惠：

一、 5月19日下午2點30分，職籃高雄鋼鐵人主場對戰桃園領航猿，考生憑准考證3F指定區域免費入場看球。職棒台鋼雄鷹5月平日場次5月22日(三)、5/23(四)、5/31(五)計3場，高雄考生憑准考證至指定區域免費入場看球，可在一壘斜坡售票亭兌換票券登記入場。

二、 5月19日至6月23日，義大遊樂世界599元優惠價入園，並加贈好禮。隨行2人(不限家長親友)亦可同享優惠價599元(不另加贈贈品)。此外，憑出園手章再加贈摩天輪搭乘，還可加價體驗獨家高空歡唱的K歌包廂。

三、 5月19日至6月30日，免費參觀動物園，園區「光室咖啡」平日用餐享9折優惠，「啵得廚房」及「入入選物店」指定飲品買一送一。

四、 113年5月18日至6月30日，不限次數免費暢遊駁二藝術特區當代館及舊事倉庫主題展覽、鳳儀書院與打狗英國領事館。

五、 113年5月18日至6月30日，高雄電影館、內惟戲院及VR劇院享會員價優待。高雄市立歷史博物館哈瑪星台灣鐵道館推出考生限定優惠，包括模型展、駁二線小火車及一票玩到底套票，期限內均可憑證購買優待票。

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