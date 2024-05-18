運動維納斯／刺青女孩愛貓成痴　靠健身尋找突破力量

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每天回到自己的小天地之後，貓咪們的陪伴是他最大的安慰，不管有多累，不管想哭或是大笑，只要跟他們漫無目的打滾玩耍，抱抱他們、親親他們，實在太紓壓了，看到他們無憂無慮的樣子，就覺得所有的辛苦都很值得，所有的煩惱都消失一空。
擁有GIA美國寶石研究學院鑑定執照 ，他的工作除了鑑別寶石的真偽跟品質之外，服務客戶為他們找到適合的作品，他說：「從事珠寶行業已經超過8年，客人基於對我的信任購買價值連城的作品，對我而言是一種責任，也是成就感。」
作為珠寶銷售顧問，賣的是一種情緒價值，因為客人根本不差這一點珠寶手錶，服務高端的客戶提供的是一種提升幸福感跟良好的購物體驗，所以說不是單純的銷售，而是需要洞察他們的需求與感受，他覺得一位稱職的專業銷售人員，成就感來自顧客的信任，而非單純的業績。
動輒百萬、千萬的交易，讓他不敢片刻鬆懈，必須隨時隨地進修、充實自己，所以每年的國際珠寶展、拍賣會以及所有品牌發表的新作品都必須關注，並隨時充分了解目前流行的趨勢，市場上什麼東西特別有價值與討論度，才能為協助客人挑選加分。
當高壓跟忙碌成為生活常態，紓壓變成一件很重要的事情，對她來說運動是一件很微妙的事情，與其說是為了維持身材，不如說是一種重要的紓壓方式，她覺得生活中充滿許多自己無法掌控的事，帶來許多挫折感，走進健身房不管是重量訓練還是有氧的運動，每一次突破自己的極限，都能夠感受到很強大的力量，讓人生重新回到自己的掌控當中。
現在他還是一位體態管理的教練，他覺得一般人在忙碌之餘，很難有時間規律運動，以自身經歷幾乎是從國中開始，就一直在研究減肥，用盡方法讓原本就不胖的身體更瘦，直到去年在偶然的機緣認識營養教練Eric，做了一系列量身的飲食計畫，他覺得非常神奇，他說：「第一週扁身的我側腹就消了一圈，第二週開始，精神變好、體重慢慢下降，長期的下腹腫脹開始消去，肌肉線條也在沒運動的情況下奇蹟般的出現，之後再開始增加一週3、4次的30分鐘居家肌耐力訓練，腹肌線條開始變明顯、而且也不怎麼掉頭髮了。」
看著自己雖然年齡增長，但因為一直追求更多健康知識，整個人的體態跟健康都更勝小時候的自己，於是他積極投身營養補充的領域，透過一對一的個人化指導，幫助人們用營養補充的方式提高代謝，在追求健康、追求良好體態的過程中，少走一些冤枉路，這樣的教學讓他更有成就感，工作也更有信心。