為國會改革立院上演全武行！2度協商未果　恐表決至深夜

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▲韓國瑜下午步入議場，被綠委阻擋。（圖／記者林調遜攝，2024.05.17）
眼見院會議程一直無法進入討論事項，韓國瑜中午宣布召集協商，不過，協商一小時後破局，韓國瑜下午再度步入議場主持院會，未料，綠委郭國文突然衝出台前，搶奪秘書長周萬來手上的提案文件，並快速跑出議場，讓國民黨立委相當詫異。
郭國文事後發聲明表示，從直播畫面可以看到，他一直都是搶文件，並沒有推擠或攻擊周萬來，且他相當敬重長者，從上午他不攻擊國民黨立委陳永康，並請他離開衝突區，到他擋在民進黨團總召柯建銘，不讓柯被黃國昌攻擊，都能凸顯他對長者的敬意。
郭國文指出，搶文件是面對藍白藉由多數暴力，意圖運用表決取代委員會質詢，以及逐條協商，來強行通過違憲的擴權法案，所做出的議事杯葛行為。
由於藍綠持續霸佔主席台，韓國瑜下午二度召集朝野協商，建議討論事項法案程序發言部分，國民黨、民眾黨支持派1至3位立委發言，但民進黨團沒有表達；第二，逐條討論各黨團派一位立委發言，依送案先後表決，逐條宣讀黨團版本條文，其餘則列入公報；第三，今天院會時間到下午6點，如果溝通沒有一致看法，就必須21日早上9點繼續開會。
不過該建議引發藍白立委質疑，國民黨團書記長洪孟楷表示，無法同意今天院會只開到6點，強調希望今天挑燈夜戰，處理討論事項。
民眾黨團總召黃國昌也說，民眾黨團無法同意今天只處理到六點，並書面提出今天能夠處理國會改革法案，希望韓國瑜尊重民眾黨團提議，依照議事規則處理。
因朝野黨團無結論，協商二度破局，韓國瑜於下午5時30分布入議場，宣布開會，不過在霸佔主席台藍委要求下，韓宣布改以舉手表決，在人數劣勢下，民進黨團所提的臨時提案都被否決，最終表決通過民眾黨團延長院會提案「完成討論事項第四案再行休息」，綠委紛紛高喊作票、院長不中立、國會香港化等語抗議。