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許維恩看「立法院打架LIVE秀」傻了　你們不需要反省檢討道歉嗎？

▲今（17）日，立法院發生全武行，許維恩看到「立法院打架LIVE秀」後，在IG發文痛斥政府官員：「你們不需要反省檢討道歉嗎？」（圖／翻攝自許維恩臉書）
▲今（17）日，立法院發生全武行，許維恩看到「立法院打架LIVE秀」後，在IG發文痛斥政府官員：「你們不需要反省檢討道歉嗎？」（圖／翻攝自許維恩臉書）

記者張一笙／綜合報導

立法院今（17）日今日要處理國會改革5大相關法案，因為各黨意見不同，導致現場爆發多次肢體衝突，現場十分混亂，「立法院打架LIVE秀」的畫面也透過各家電視台播放出去。42歲女藝人許維恩看到後在IG上發聲，PO文向政府官員抱怨表示：「你們都不需反省檢討道歉嗎？」

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▲許維恩在IG上發文痛批今日立法院亂象。（圖／翻攝自許維恩IG）
▲許維恩在IG上發文痛批今日立法院亂象。（圖／翻攝自許維恩IG）
今日國民黨與民眾黨決心在立法院處理國會改革相關法案，與民進黨立委雙方在立法院門口就爆發激烈衝突，現場上演全武行。許維恩看到後在IG上氣憤地發文：「你們這些政府官員到底在幹嘛？拿人民的納稅錢看你們在打鬧嗎？」

許維恩提到，政府官員時常要求人民、公眾人物及演藝人員要做好模範及榜樣，但她反問：「請問你們這些官員有做到嗎？30年前就看你們打來打去，30年後還是有這樣的肢體衝突！還講得好像一切行為都是合理化？」

▲許維恩在IG上痛批立法院衝突亂象。（圖／翻攝自許維恩臉書）
▲許維恩在IG上痛批立法院衝突亂象。（圖／翻攝自許維恩臉書）
許維恩有感而發地表示，常常有人說黑道跟角頭是帶壞社會治安的亂源，但她看到政府官員們在立法院鬥毆、推擠、怒吼，完全沒有要讓議會正常進行，認為這樣的行為才是真的導致社會動盪不安的亂源。

許維恩沉痛地表示：「小孩以後未來真的可以放心把希望交給你們？你們自己小孩看了心裡作何感想？你們都不需反省檢討道歉嗎？」並表示今天政府官員們在立法院的行為「超荒謬傻眼！」不過許維恩似乎不想引起不必要爭議，已經將文章刪除下架

▲藝人許維恩與王家梁去年生下女兒「忒忒」，近日忒忒卻發生誤食別針的意外，讓夫妻倆相當憂心、自責。（圖／許維恩臉書）
▲許維恩（右）與王家梁婚（左）後生下女兒「忒忒」（中），因此對於孩子的未來十分擔心。（圖／翻攝自許維恩臉書）
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