許維恩看「立法院打架LIVE秀」傻了 你們不需要反省檢討道歉嗎？
立法院今（17）日今日要處理國會改革5大相關法案，因為各黨意見不同，導致現場爆發多次肢體衝突，現場十分混亂，「立法院打架LIVE秀」的畫面也透過各家電視台播放出去。42歲女藝人許維恩看到後在IG上發聲，PO文向政府官員抱怨表示：「你們都不需反省檢討道歉嗎？」
記者張一笙／綜合報導
今日國民黨與民眾黨決心在立法院處理國會改革相關法案，與民進黨立委雙方在立法院門口就爆發激烈衝突，現場上演全武行。許維恩看到後在IG上氣憤地發文：「你們這些政府官員到底在幹嘛？拿人民的納稅錢看你們在打鬧嗎？」
許維恩提到，政府官員時常要求人民、公眾人物及演藝人員要做好模範及榜樣，但她反問：「請問你們這些官員有做到嗎？30年前就看你們打來打去，30年後還是有這樣的肢體衝突！還講得好像一切行為都是合理化？」
許維恩有感而發地表示，常常有人說黑道跟角頭是帶壞社會治安的亂源，但她看到政府官員們在立法院鬥毆、推擠、怒吼，完全沒有要讓議會正常進行，認為這樣的行為才是真的導致社會動盪不安的亂源。
許維恩沉痛地表示：「小孩以後未來真的可以放心把希望交給你們？你們自己小孩看了心裡作何感想？你們都不需反省檢討道歉嗎？」並表示今天政府官員們在立法院的行為「超荒謬傻眼！」不過許維恩似乎不想引起不必要爭議，已經將文章刪除下架。
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