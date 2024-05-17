變頻冷氣「老闆最推不是大金、日立」！內行改吹2品牌：水準太高

變頻冷氣「設定1模式」秒冷！專業省電一堆人不知：日本大廠教的

▲炎炎夏日來臨，不少人家中的冷氣已經開始運轉，但就算是一級變頻冷氣，怎麼吹才能省電你知道嗎？（圖／記者徐銘穗攝）
▲炎炎夏日來臨，不少人家中的冷氣已經開始運轉，但就算是一級變頻冷氣，怎麼吹才能省電你知道嗎？（圖／記者徐銘穗攝）

記者張嘉哲/綜合報導

變頻冷氣吹什麼模式最省電呢？最近雖然正值梅雨季，但在沒有鋒面來時，溫度也已經飆至34度，不少人白天都開始吹冷氣，那麼要怎麼吹冷氣才能夠省電又舒適呢？就有網友討論「想問大家吹冷氣會設定自動模式嗎？」貼文引起討論，不少人紛紛認證自動模式相當省電又有效率調節空間舒適度，而日本大廠富士通空調官網上也認證此一說法。

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一名網友在「mobile01」發文指出「家裡裝了一台國際牌的變頻冷氣，師傅建議說，冷氣最好設定在固定溫度，之後再選擇風量要設定在中風、弱風，這樣溫度升高，壓縮機才不會一直運轉，如果風量忽大忽小，反而更耗電，但這樣說的話，不是設定自動模式更為省電？想問大家吹冷氣都用自動模式還是手動調整？」

▲冷氣、空調、省電、家電（圖／記者蕭涵云攝）
▲網友討論開啟冷氣後，是否會設定「自動模式」，還是會手動調整風量。（圖／記者蕭涵云攝）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我是都開自動模式啦，蠻省電的」、「自動模式省電又舒適，室內的溫度很快就降下來了」、「朋友以前待過大金現在自己開裝修冷氣，他都是建議不管是哪個牌子變頻都建議自動模式，然後溫度不用調太低，現在冷房設計都不差了」。

進房開冷氣別開太低溫！「自動模式」省電又舒適

事實上，日本富士通空調官網上，就曾經針對夏日冷氣省電吹法也提到相關知識，表示冷氣的風量在開啟後應該設定「自動模式」，因為弱風或微風運轉時，會造成室內溫度要達到所設定溫度的時間變長，這也是造成耗電的一項原因，風量「自動」模式是最佳的使用方式，可以瞬間讓室溫下降，使室內溫度快速達到所設定的溫度。

而如果在空間內體感真的太熱，日本富士通官網上也提到，「冷氣運轉時感覺太熱，可先將風量調大！體感溫度先下降後，就會比較涼爽，比起調降溫度，將風量調大的方式會比較省電且節能。同步搭配電風扇使用，一樣有降低體感溫度的效果。」

▲冷氣、家電、降溫、省電（圖／記者賴禹妡攝）
▲日本富士通空調官網就教學，冷氣再打開設定好溫度後，風量可以設定成自動模式，可以瞬間讓室溫下降，使室內溫度快速達到所設定的溫度。（圖／記者賴禹妡攝）
電風扇擺對地方比冷氣開低溫有效！台電教你專業吹法

很多人總是在夏天到家時，一回家就是24度、25度的吹冷氣，但其實這樣是非常耗電的行為！台電粉專《電力粉絲團》就提醒過，冷氣一開始運轉時，為了達到所設定的溫度，會以高功率運轉，這是最耗電的時刻。若溫度一下子調得太低，反而會延長高功率運轉的時間，導致更大的耗電量！

至於很多人不知道冷氣神隊友「電扇」、「循環扇」應該放在哪，台電也教學表示，建議大家要將循環扇擺在「冷氣出風口下方」，也就是跟冷氣同側，或是放在房間內「最長的對角處」，讓循環扇的風朝室內中央吹，並呈仰角擺放，讓後方扇葉能捲入冷空氣，這樣熱空氣就會被吹散及反射，將風帶到室內更深的角落，就能快速調節室溫不均的情況囉！

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▲台電教學，冷氣打開之後要配合電扇、循環扇使用，建議大家要將循環扇擺在「冷氣出風口下方」，也就是跟冷氣同側，或是放在房間內「最長的對角處」。（圖／台電粉絲團）

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