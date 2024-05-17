變頻冷氣「設定1模式」秒冷！專業省電一堆人不知：日本大廠教的

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我是都開自動模式啦，蠻省電的」、「自動模式省電又舒適，室內的溫度很快就降下來了」、「朋友以前待過大金現在自己開裝修冷氣，他都是建議不管是哪個牌子變頻都建議自動模式，然後溫度不用調太低，現在冷房設計都不差了」。
進房開冷氣別開太低溫！「自動模式」省電又舒適
事實上，日本富士通空調官網上，就曾經針對夏日冷氣省電吹法也提到相關知識，表示冷氣的風量在開啟後應該設定「自動模式」，因為弱風或微風運轉時，會造成室內溫度要達到所設定溫度的時間變長，這也是造成耗電的一項原因，風量「自動」模式是最佳的使用方式，可以瞬間讓室溫下降，使室內溫度快速達到所設定的溫度。
而如果在空間內體感真的太熱，日本富士通官網上也提到，「冷氣運轉時感覺太熱，可先將風量調大！體感溫度先下降後，就會比較涼爽，比起調降溫度，將風量調大的方式會比較省電且節能。同步搭配電風扇使用，一樣有降低體感溫度的效果。」
電風扇擺對地方比冷氣開低溫有效！台電教你專業吹法
很多人總是在夏天到家時，一回家就是24度、25度的吹冷氣，但其實這樣是非常耗電的行為！台電粉專《電力粉絲團》就提醒過，冷氣一開始運轉時，為了達到所設定的溫度，會以高功率運轉，這是最耗電的時刻。若溫度一下子調得太低，反而會延長高功率運轉的時間，導致更大的耗電量！
至於很多人不知道冷氣神隊友「電扇」、「循環扇」應該放在哪，台電也教學表示，建議大家要將循環扇擺在「冷氣出風口下方」，也就是跟冷氣同側，或是放在房間內「最長的對角處」，讓循環扇的風朝室內中央吹，並呈仰角擺放，讓後方扇葉能捲入冷空氣，這樣熱空氣就會被吹散及反射，將風帶到室內更深的角落，就能快速調節室溫不均的情況囉！