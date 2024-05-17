高雄國際旅展5/24登場 業者祭超殺優惠搶暑假商機
南台灣最大檔國際旅展、2024高雄市旅行公會國際旅展將於5月24日至27日在高雄展覽館登場，匯集海內外機構、公私部門近500個攤位參展。瞄準暑假旅遊旺季商機，業者紛紛祭出最夯行程、最殺優惠，是民眾出遊搶便宜、拿好康不容錯過的良機。值得一提的是，台鋼Wing Stars啦啦隊5月25日上午10點將應援高雄國際旅展舉辦的「高分貝現聲搶住宿券」大聲公比賽，粉絲還有機會與Wing Stars一起合照。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府觀光局長高閔琳表示，今年旅展參展攤位近五百攤，又有在地最美的台鋼Wing Stars啦啦隊贊聲，展場消費還可抽兩部gogoroJEGO電動機車，參展業者也莫不端出「牛肉」紛祭出優質又優惠的行程，觀光局也設攤相挺，推介高雄最夯景點，大力行銷「旅行台灣、首選高雄」。
高雄市旅行公會理事長蔡宗佑指出，今年旅展將提供最佳的展示及交易平台，涵蓋海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府觀光局、旅行社、旅館業、渡假村、民宿、溫泉業者、主題樂園、郵輪及旅遊相關產業等近500個展位，搶攻暑假商機，參展旅行社、飯店業蓄勢待發紛紛祭出優惠活動，國內各縣市參展單位更大力推銷優質旅遊景點，飯店溫泉渡假五星酒店推出誘人超低折扣的住宿券及餐券等你來「搶市」，要讓民眾買到優惠、逛得開心，呼籲大家來搶便宜、搶好康。
今年好康活動方面，凡購票入場或消費滿額抽gogoro JEGO電動機車、國內、外機票、星級住宿券消費滿額禮；旅展期間，凡當日消費累計滿6000元(含)憑發票可兌換摸彩券一張，以此類推。另有旅展超值限量「福袋」999元/份，限量100份，讓民眾小金額換得大驚喜，有機會搶到高雄至花蓮機票、飯店住宿券遊樂區門票、精美小物等好禮，福袋於旅展大會服務台販售，售完為止。