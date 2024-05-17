影／聯結車衝出橋面險墜河！女駕駛第一視角曝 生死瞬間尖叫連連
美國肯塔基州跨俄亥俄河的克拉克紀念大橋（Clark Memorial Bridge），當地時間3月1日發生一起驚悚車禍，1輛聯結車因對向駕駛逆向超出雙黃線撞上，急轉方向盤閃避後整輛車衝出橋面，幸好車尾懸掛在橋邊，消防員用垂吊的方式順利將女司機救出。而女駕駛車內第一視角影片最新曝光，事故瞬間十分驚險，女駕駛當下也不禁尖叫連連。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《美聯社》報導，這位幸運躲過連人帶車墜河的21歲女駕駛名叫托瑪斯（Sydney Thomas），而駕駛皮卡逆向衝出的男駕駛則為33歲的布蘭漢姆（Trevor Branham），目前法院正在審理布蘭漢姆被指控的4項肆意危害罪，因此最新公佈了托瑪斯第一視角的意外瞬間影片。
影片中能夠看見，托瑪斯一開始用單手開車，另一手則拖在下巴上，不料對向車道的皮卡突然跨越路中雙黃線衝出直撞過來，托瑪斯試圖控制方向盤仍無法立即穩住車身，整輛車失控衝出橋面。
事故後聯結車車頭和一半車身幾乎都懸掛在橋身外，幸好車尾正好卡在橋體的結構上，消防隊員出動後以懸掛方式，順利救出托瑪斯。托瑪斯並無大礙，僅是受到驚嚇，當時消防隊員還稱讚托瑪斯臨危不亂，等待救援時相當冷靜。
而從影片也能看出，肇事責任顯然主要歸因於逆向衝出雙黃線的皮卡駕駛布蘭漢姆，且他當時駕照已被吊銷，卻仍違規開車上路。目前審判仍在進行中，布蘭漢姆最終會面臨多長刑期與定罪，還需等待法庭的判決。