嚇壞！台灣學生組隊赴美參賽「奪冠」 返程機票竟被蓋「SSSS」
國立屏東高中4名學生組隊，前往美國密西根州參加「2024 Robofest國際機器人大賽」，在「科學展覽創意賽高級組」以「家居智慧腦」作品拿下冠軍，其中一名董姓學生，返台時機票被蓋了「SSSS」，嚇得他一身冷汗，所幸二次安檢通過，並順利趕上飛機。
記者林莞茜／綜合報導
本（5）月14日，屏東高中4名學生董原暉、邱慕昀、李晉、李宥緯與教師一行人，先從加拿大轉機到美國，準備再飛回台灣，不料董原暉卻在登機前被遭美國地勤攔下進行二次安檢，而他這時才發現自己的的機票被蓋上「SSSS」，由於海關人員未在董原暉的機票蓋上檢驗章，直到最後一關才發現疏失。
由於飛機起飛在即，董原暉差點趕不上飛機，讓團員們都嚇出一身冷汗，他自己也直呼「要買個樂透壓壓驚」。
據了解，美國安檢局二次安檢（Secondary Security Screening Selection），縮寫為「SSSS」，是美國運輸安全管理局（TSA）為避免恐怖份子，對部分航空旅客要求的額外安全檢查，包括X光掃描、問詢、人工行李檢查、爆炸物探測、搜身等等。
若符合高風險國家出身、僅購買了單程機票或當日往返機票、在飛行當日使用現金購票、和恐怖分子重名或位列恐怖分子名單上、經常前往高風險國家、有不良入境記錄、有攜帶違禁品登機的記錄、證件問題等的乘客，較容易受到二次安檢。