那英再戰《歌手2024》雪恥！迎戰上週冠亞軍「直播讓全線崩潰」
中國歌唱實境節目《歌手2024》上周播出第1集，華語歌手通通遭遇滑鐵盧，被2名外籍歌手香緹摩爾（Chante Moore）及凡席亞（Faouzia Ouihya）分別拿下冠、亞軍，就連中國實力派歌手那英也抵擋不住外籍大軍壓境，讓不少中國歌迷十分氣憤，掀起一波「愛國保衛戰」。今（17）日晚間那英將再登《歌手2024》正面迎戰上周冠、亞軍，對此，那英在節目花絮中坦言：「全線崩潰！壓力巨大！」
記者張一笙／綜合報導
上周五晚間播出的《歌手2024》第1集中，華語歌手均敗在香緹摩爾及凡席亞手下，就連金曲獎首屆女歌后那英也表現失常，最終結果位居第3名。更別說楊丞琳演唱大翻車，在高音時缺氧走音，讓不少中國歌迷十分氣憤。今晚8點將播出第2集，那英將帶來歌曲〈掙脫〉，力拚雪恥，正面迎戰上一集的冠、亞軍。
另一檔中國綜藝節目《萌探2024》也播出《歌手2024》上周的幕後花絮，只見那英在舞台後方與主持人黃子韜和徐志勝聊天，那英坦言自己直播演唱「壓力巨大」，而且因為每一期都要採用直播「0修音」方式拍攝，那英崩潰地表示：「現在我們都全線崩潰！」
《歌手2024》在播出後就引發現象級討論，「#那英爆料因歌手直播崩潰#」關鍵字也佔據今日微博熱搜榜首，創下單日2.3億的閱讀量。有中國的粉絲指出《歌手2024》之所以會如此火熱，原因就是節目一把扯掉內地娛樂的遮羞布，將中國娛樂的真實水平赤裸裸地暴露在光天化日下，並且讓頹廢已久的中國娛樂市場，直接面對外國高質量娛樂市場的文化衝擊，讓中國內地娛樂起到「開眼看世界」的作用。
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