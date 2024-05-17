馬來西亞蒙面兇徒持刀闖警局！奪槍後襲警遭擊斃 員警2死1重傷
馬來西亞柔佛州今（17）日凌晨2點45分左右發生一起襲警案，一位34歲嫌犯持刀闖入柔佛烏魯地南警局，先用刀械攻擊員警，隨後奪槍朝警員開火，造成警員2死1重傷，而嫌犯也遭當場擊斃。襲警案震驚馬來西亞，警方調查後發現嫌犯疑似是「伊斯蘭祈禱團（JL）」成員，目前已逮捕了其他7人，包括5位嫌犯家人以及2位案發當時也在警局的民眾，要釐清是否與本案相關，且不排除擴大調查範圍。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合星馬媒體報導，案發當時先是有一對24歲和21歲的年輕男女進入警局，聲稱想要了解一起發生在2年前的性侵案，隨後嫌犯騎機車也來到警局門口，員警發現嫌犯蒙面後意識到情況有異，但嫌犯立即持刀攻擊並奪槍，接著朝員警開槍。
過程中數位警察與嫌犯開槍駁火，最終嫌犯被當場擊斃，但也有兩位員警不幸殉職，1位員警重傷仍在醫院搶救。
重大襲警案震驚馬來西亞警界，雖然嫌犯已被擊斃仍立即展開全面調查。案發前報案的那對年輕男女遭到拘留，警方認為他們深夜來警局詢問2年前舊案不合邏輯，且時機點太過巧合，懷疑是共犯之一，將深入調查釐清。
另外嫌犯疑似是「伊斯蘭祈禱團」成員，且包括嫌犯父親的其他家人似乎也與「伊斯蘭祈禱團」有關，目前5位嫌犯家人均遭逮捕，年齡介於19至62歲，且警方將持續擴大清查「伊斯蘭祈禱團」成員的動向，調查範圍可能涉及20多人。
伊斯蘭祈禱團被認為與蓋達組織有所連繫，曾經策劃數起爆炸攻擊。不過整起襲警案的犯案動機與詳細始末，究竟是否與伊斯蘭祈禱團有關，仍待當地警方進一步調查釐清。