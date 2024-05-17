快訊／立院再爆衝突！3綠委從台上重摔 沈伯洋等人搭救護車送醫
國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團今（17）日欲推國會改革相關法案，朝野數度爆發肢體衝突，不滿藍白挾著人數優勢，欲強行通過國會改革法案，綠委晚間近7時衝出門口，以阻擋立法院長韓國瑜主持會議，未料，綠委沈伯洋、郭國文、邱志偉從台上重摔，沈、邱以及因推擠衝突的民進黨立委鍾佳濱，分別被送救護車就醫。
記者陳佩君／台北報導
藍白欲推國會改革相關法案，朝野清晨為搶提案順序在議場爆發肢體衝突，韓國瑜數度召集朝野協商，也一度建議若朝野意見不一，待21日繼續開會，不過該提案被藍白打槍，要求挑燈夜戰，完成國會改革法案；由於協商破局，韓國瑜於下午5時30分步入議場宣布開會，經朝野表決後，通過民眾黨團開會延長提案，「完成討論事項第四案（國會改革）再行休息」。
經過一連串投票表決後，院會開始處理《立法院職權行使法》，待立委發言時，綠委沈伯洋不滿被沒收發言，綠委紛紛抗議，近晚間7時，綠委突然從議場後門衝出來，再度與藍委爆發衝突，沈伯洋先從台上摔下來，接著邱志偉，郭國文也摔下來，立院立刻叫救護車，包含沈伯洋、邱志偉、鍾佳濱陸續被送至台大醫院。
據指出，沈伯洋目前意識清醒，頭部紅腫、鍾佳濱意識清醒，肢體疼痛，外觀無明顯外傷，而邱志偉意識清醒，肢體疼痛，外觀無明顯外傷送往台大醫院。