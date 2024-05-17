遭藍委喊「長輩」！邱議瑩氣炸　回頭怒罵「猴死囡仔」

快訊／立院再爆衝突！3綠委從台上重摔　沈伯洋等人搭救護車送醫

▲沈伯洋從台上重摔。（圖／記者林調遜攝，2023.05.17）
▲沈伯洋從台上重摔。（圖／記者林調遜攝，2023.05.17）

記者陳佩君／台北報導

國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團今（17）日欲推國會改革相關法案，朝野數度爆發肢體衝突，不滿藍白挾著人數優勢，欲強行通過國會改革法案，綠委晚間近7時衝出門口，以阻擋立法院長韓國瑜主持會議，未料，綠委沈伯洋、郭國文、邱志偉從台上重摔，沈、邱以及因推擠衝突的民進黨立委鍾佳濱，分別被送救護車就醫。

我是廣告 請繼續往下閱讀
藍白欲推國會改革相關法案，朝野清晨為搶提案順序在議場爆發肢體衝突，韓國瑜數度召集朝野協商，也一度建議若朝野意見不一，待21日繼續開會，不過該提案被藍白打槍，要求挑燈夜戰，完成國會改革法案；由於協商破局，韓國瑜於下午5時30分步入議場宣布開會，經朝野表決後，通過民眾黨團開會延長提案，「完成討論事項第四案（國會改革）再行休息」。

經過一連串投票表決後，院會開始處理《立法院職權行使法》，待立委發言時，綠委沈伯洋不滿被沒收發言，綠委紛紛抗議，近晚間7時，綠委突然從議場後門衝出來，再度與藍委爆發衝突，沈伯洋先從台上摔下來，接著邱志偉，郭國文也摔下來，立院立刻叫救護車，包含沈伯洋、邱志偉、鍾佳濱陸續被送至台大醫院。

據指出，沈伯洋目前意識清醒，頭部紅腫、鍾佳濱意識清醒，肢體疼痛，外觀無明顯外傷，而邱志偉意識清醒，肢體疼痛，外觀無明顯外傷送往台大醫院。

▲綠委從台上重摔。（圖／記者林調遜攝，2023.05.17）
▲沈伯洋從台上重摔。（圖／記者林調遜攝，2023.05.17）
▲晚間朝野再度爆發衝突。（圖／記者林調遜攝，2023.05.17）
▲晚間朝野再度爆發衝突。（圖／記者林調遜攝，2023.05.17）
▲沈伯洋、邱志偉等人搭救護車離去。（圖／記者陳佩君攝，2023.05.17）
▲沈伯洋、邱志偉等人搭救護車離去。（圖／記者陳佩君攝，2023.05.17）

為國會改革立院上演全武行！數度協商未果　恐表決至深夜

鍾佳濱滑倒撲向陳菁徽挨批　范雲發聲：若當事人不舒服應道歉

「陳玉珍看到我像獵物！」　黃捷：被扯髮如野獸咬到、身上多抓痕

郭國文突奔搶走文件跑走藍委傻眼　王義川驚：美式足球鋒線？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞