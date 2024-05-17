Toyz入獄後突發新片！「慘遭4人鞭打、剪髮」跪地痛哭：我是罪人
知名直播主Toyz（劉偉健）因涉嫌販毒，遭法院判刑4年2個月定讞，他昨（16）日早上9時許現身台中監獄，滿臉愁容被媽媽目送離開。原以為Toyz入獄後要暫別螢光幕，不料Toyz卻於今日稍早在YouTube頻道發布新片，只見他跪地懺悔痛哭，並被4人以皮帶鞭打，影片中還出現女友篠崎泫、好友蹦闆及蕾菈，讓眾人看呆直呼「Toyz真的是流量鬼才，壓榨自己的價值到最後一刻。」
記者賴禹妡／綜合報導
Toyz稍早突然在YouTube頻道發布新片，影片標題為「偉健除三害」。只見畫面中，Toyz跪在地上，身邊有6人圍繞，並以蹦闆為首高喊「現在我唸一句，你跟我唸一句」，Toyz跟著開口大吼「我是罪人、我危害人間、我辜負蒼生」，每唸一句就被4人以皮帶抽打一次。
接著蕾菈遞上剪刀，蹦闆拿起剪刀開始剪Toyz頭髮，嘴上仍唸著「我願拋開一切，捨棄一切名利，捨棄金錢物質，歸於真我。」Toyz則開始趴地痛哭。而篠崎泫坐在一旁，拿著吉他自彈自唱，動人歌聲讓影片結尾頗為感傷。
影片才發布40分鐘，就累積超過2萬人次觀看，網友們除了安慰Toyz「加油，早日出來繼續帶給我們歡樂」，更多人讚嘆Toyz入獄後還繼續創造話題，是名副其實的流量鬼才，「不愧是椅子哥，進去了還能再次煽動大家的感情。」