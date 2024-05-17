李亦伸專欄／灰狼與金塊「搶七」大戰定生死！任何事都有可能？

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金塊：
1、金塊贏G3G4G5,金塊禁區得分都壓過灰狼
2、金塊三分熄火,Jamal Murray關鍵球熄火,金塊就輸
3、中鋒Nikola Jokic就是無解存在,灰狼難以防守有效對位
4、Jamal Murray今年季後賽狀況有更多起伏,不如上季穩定
灰狼：
1、灰狼贏G1G2G6,灰狼禁區得分都壓過金塊
2、灰狼贏的三場比賽都贏在防守+壓迫+包夾,灰狼防守強度、輪轉、提前包夾策略非常成功,迫使金塊兩大進攻持球點Nikola Jokic、Jamal Murray很難發動流暢節奏,直接導致金塊進攻失去準星和得分效率
3、灰狼證明他們是聯盟最有能力靠防守限制金塊並且贏球的球隊
4、Anthony Edwards正在成為一名更有主宰力和統治力球星
灰狼和金塊兩隊教練都不是省油的燈,灰狼教練Chris Finch能就地取材,靠防守和自己鋒線+身材優勢打出絕佳起手式,同時最大限制金塊進攻體系。
盡力挖掘角色球員最大潛能,專注提升防守,凝聚贏球決心和動力,Chris Finch一直帶領灰狼突破上限。
金塊教練Michael Malone總能絕處逢生,化危機為轉機,那就是他自己形容的,金塊除了為搶七做好萬全準備,並且能得到一些像G3、G4、G5三場比賽中一些無形的東西,比如：瘋狂又擋不住的三分手氣、精采二波籃板、板凳神來幾筆。
搶七決勝點,主動權在金塊身上，金塊必須要更早做好攻勢發起點,打出侵略性,鞏固籃板,並且做好外線對位防守,阻止灰狼三分火力。
灰狼除了得持續堅決提早包夾Jamal Murray、Nikola Jokic,迫使他們必須出球,有效破壞金塊進攻和戰術起手式外,更重要的是Anthony Edwards和Karl-Anthony Towns都要更積極打出侵略性，化被動為主動,用包夾+輪轉防守和進攻同時給金塊製造壓力。
球運當然也是左右搶七勝負因素之一,但防守和三分手氣,會是灰狼vs.金塊搶七大戰最後決勝關鍵。
沒有水準以上三分球表現和命中關鍵球,就沒機會打進西決。
我的預測：
金塊團隊更嚴謹,更有季後賽經驗,Nikola Jokic仍是當今NBA最好最全能球員,攻防都具備絕對統治力,我看好金塊拿下搶七。
如果有意外,那會是Anthony Edwards打出一場50分神蹟,殺得金塊措手不及。