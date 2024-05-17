築間酸菜魚搶進中科商圈 包棟打造「餐飲聚落」吸客

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業者表示， 為吸引年輕族群目光，酸菜魚中科店主視覺有別於過往日式簡約設計風格，以暴走族文化為基礎，秉持著「在青春結束之前，最後一次瘋狂」的熱血精神，延伸至角色定位、結合有趣的故事及店內充滿創意、活力的設計風格，更貼近年輕市場傳遞好吃、好玩的用餐體驗。
築間酸菜魚主打「湯比魚更鮮」，突破傳統酸菜魚重油、重辣、重麻口感。酸菜魚不可或缺的靈魂之一酸菜，採用數量稀少且鮮甜的芥菜，遵循古法歷經兩周的自然發酵，再搭配自製酸蘿蔔提升酸味的層次，並加入築間幸福鍋物靈魂招牌湯底柴魚昆布湯、朝天椒、泡椒再撒上青花椒增添香氣。「築間酸菜魚」採用黑烏鱧魚，切成薄片魚起鍋前加入鍋中上桌煮沸保持魚肉的嫩滑口感，除此之外還有主廚私房菜、誘人的炸物及經典不敗小菜，讓人欲罷不能。
築間酸菜魚台中中科店為提供中科商圈貼近上班族們的用餐習慣，於平日週一~週五11:00~16:59祭出平日限定「午間套餐」只要508元起，魚聯隊套餐包含人氣湯底魚盤(小份)1份(7擇1)、越光米飯2碗、炸物/私房小菜(6擇1)、涼菜(4擇1)及人氣飲品(6擇2)的價格即可享有小份主盤、白飯、炸物或私房菜、涼菜及飲品，超級划算。營業時間從早上11點營業至凌晨2點30分，連續15小時不打烊，即使是凌晨下班也可以滿足大口吃酸菜魚的慾望。
築間進一步指出，築間酸菜魚自去年開幕營運之後，以「湯比魚更鮮，一碗記三天」闖出名號，在網路上造成熱烈回響，加上貼近年輕族群的IP設計深受消費者喜愛。據了解，築間酸菜魚台中首店自4月初開幕營運後，幾乎天天客滿，可見台中人對酸菜魚的熱愛程度。築間酸菜魚6月底前預計將再開出6家分店之外，