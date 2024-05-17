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築間酸菜魚搶進中科商圈 包棟打造「餐飲聚落」吸客

▲築間酸菜魚搶進中科商圈，今天慶開幕整桌5折吸引大批人潮排隊搶位。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.17)
▲築間酸菜魚搶進中科商圈，今天慶開幕整桌5折吸引大批人潮排隊搶位。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.17)

記者金武鳯/台中報導

酸菜魚美味風潮如火如荼！築間餐飲集團看準台積電進駐中科帶來的消費潛力，在中科商圈的國安一路大手筆包棟打造餐飲聚落，整棟大樓繼築間幸福鍋物、燒肉Smile之後，築間酸菜魚也入駐，品牌「聚落」經營，提供消費者更多選擇，搶攻高含金量消費族群。值得一提的是，酸菜魚中科店歡慶開幕，今天祭出整桌5折，吸引饕客大排長龍先嚐為快。

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▲築間酸菜魚搶進中科商圈，今天下午5時開幕，祭出整桌5折與饕客同樂。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.17）
▲築間酸菜魚搶進中科商圈，今天下午5時開幕，祭出整桌5折與饕客同樂。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.17）
一項統計資料顯示，台中市中科商圈截至2023年底，已引進241家國內外高科技廠商，加上台積電二廠擴建預計2027年完工，含相關產業在內，可望增加4,500個就業機會，就業人口迅速增加帶來人潮，引爆各行各業搶進卡位搶商機。築間餐飲集團更霸氣，在中科商圈包棟打造「餐飲聚落」型態，將旗下三大品牌齊聚經營，今天開幕的酸菜魚中科店，占地80坪，規劃116個席次，是全台六家築間酸菜魚中最大一家。

▲築間酸菜魚搶進中科商圈，與築間傳統日式簡約風不同， 以暴走族文化為基礎，時尚又潮風。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.17)
▲築間酸菜魚搶進中科商圈，與築間傳統日式簡約風不同， 以暴走族文化為基礎，時尚又潮風。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.17）
 業者表示， 為吸引年輕族群目光，酸菜魚中科店主視覺有別於過往日式簡約設計風格，以暴走族文化為基礎，秉持著「在青春結束之前，最後一次瘋狂」的熱血精神，延伸至角色定位、結合有趣的故事及店內充滿創意、活力的設計風格，更貼近年輕市場傳遞好吃、好玩的用餐體驗。

築間酸菜魚主打「湯比魚更鮮」，突破傳統酸菜魚重油、重辣、重麻口感。酸菜魚不可或缺的靈魂之一酸菜，採用數量稀少且鮮甜的芥菜，遵循古法歷經兩周的自然發酵，再搭配自製酸蘿蔔提升酸味的層次，並加入築間幸福鍋物靈魂招牌湯底柴魚昆布湯、朝天椒、泡椒再撒上青花椒增添香氣。「築間酸菜魚」採用黑烏鱧魚，切成薄片魚起鍋前加入鍋中上桌煮沸保持魚肉的嫩滑口感，除此之外還有主廚私房菜、誘人的炸物及經典不敗小菜，讓人欲罷不能。

▲築間酸菜魚主打「湯比魚更鮮」，突破傳統酸菜魚重油、重辣、重麻口感。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.17)
▲築間酸菜魚主打「湯比魚更鮮」，突破傳統酸菜魚重油、重辣、重麻口感。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.17)
 築間酸菜魚台中中科店為提供中科商圈貼近上班族們的用餐習慣，於平日週一~週五11:00~16:59祭出平日限定「午間套餐」只要508元起，魚聯隊套餐包含人氣湯底魚盤(小份)1份(7擇1)、越光米飯2碗、炸物/私房小菜(6擇1)、涼菜(4擇1)及人氣飲品(6擇2)的價格即可享有小份主盤、白飯、炸物或私房菜、涼菜及飲品，超級划算。營業時間從早上11點營業至凌晨2點30分，連續15小時不打烊，即使是凌晨下班也可以滿足大口吃酸菜魚的慾望。

 築間進一步指出，築間酸菜魚自去年開幕營運之後，以「湯比魚更鮮，一碗記三天」闖出名號，在網路上造成熱烈回響，加上貼近年輕族群的IP設計深受消費者喜愛。據了解，築間酸菜魚台中首店自4月初開幕營運後，幾乎天天客滿，可見台中人對酸菜魚的熱愛程度。築間酸菜魚6月底前預計將再開出6家分店之外，


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