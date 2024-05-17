36歲男子突臉歪嘴斜腦中風 醫師：腦中風有年輕化趨勢
臺中醫院今年3月收治一名36歲男性，大夜班上到一半，突然右側臉歪嘴斜、肢體無力且右側偏癱，同事一看不對勁，緊急叫救護車將他送急診，到院血壓飆破200，影像檢查確診為梗塞性腦中風。臺中醫院表示，腦中風不是老年人專利，這名患者不到40歲就腦中風，後經團隊緊急施打血栓溶解劑，患者隔天就能下床走路，住院七天後康復返家。
記者金武鳯/台中報導
臺中醫院神經內科醫師吳宇軒說，患者是深夜10點多被送到該院急診室，血壓飆到收縮壓203mm-hg、舒張壓141mm-hg，血糖150mg/dl也偏高，該院腦中風團隊迅速幫他拍攝斷層掃描等影像與檢查，排除腦出血等因素後，一小時內還連打6支降血壓藥，才讓患者血壓降到可施以血栓溶解劑治療的標準，及時完成治療，且患者隔天症狀就明顯緩解，右手右腳已經迅速恢復肌力，只剩下臉有點歪，與說話含糊仍待復健。
患者王先生住院期間跟醫師表示，他不抽菸也沒家族病史，發病前也沒發現自己有三高問題，因為從事服務業，平時最愛吃炸雞跟喝手搖飲，礙於工作排班關係，經常熬夜工作到天亮才睡，沒想到自己年紀輕輕也會中風。現在聽醫師建議清淡飲食、作息規律，目前已經重回職場。
吳宇軒醫師說，腦中風近年有年輕化趨勢，國內統計55歲以上中風發生率是4.2~6.5/1000，36歲以上則有3/1000，其中梗塞型腦中風佔所有腦中風的3/4；目前梗塞性腦中風治療以血栓溶解劑或經動脈曲栓術為主，但其中血栓溶解劑，必須在發病後4.5小時內施行才有效。
依據衛生福利部國人十大死因統計顯示，腦血管疾病為國人十大死因的第2-4位，平均每年奪走1萬多條生命，即使存活也可能留下不同程度的神經功能障礙，嚴重影響生活品質。
吳醫師強調，臺中醫院腦中風團隊結合急診科、神經內外科、影像與重症醫學科，24小時全年無休搶救突發性中風患者生命，民眾萬一自己或身邊親友突然出現單側偏癱、臉歪嘴斜等疑似腦中風症狀，請熟記腦中風口訣「fast微笑、舉手、說你好、盡快送醫（face、arm、spech、time)」讓腦中風傷害降到最低。