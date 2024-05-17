延長賽關鍵2次犯規！富邦勇士92：89戰勝領航猿　季後賽還有機會

我是廣告 請繼續往下閱讀
富邦勇士在去年夏天完成了PLG職籃首次3連霸，也是國內兩職籃聯盟唯一一支完成過衛冕的球隊。不過這一季由於陣容青黃不接，加上出現傷病問題，辛特力和張宗憲等主力都長期因傷缺陣，也讓他們在賽季中的表現起起伏伏。
勇士賽前差攻城獅2場勝差，兩隊都只剩下2場比賽，勇士現在唯一的晉級方式，就是今天對上領航猿自己要贏球，周六攻城獅要輸給夢想家，之後19日的兩隊正面對決他們必須要拿下來，才可以晉級，簡而言之「自己要全贏、對方要全輸」，任一條件沒達成，他們都將宣告衛冕失敗。如果兩隊拚到最後一場決勝負，那勇士也必須要贏5分（含）以上，才能最終以對戰勝負分優勢晉級。
今天這一場比賽勇士後場大將張宗憲並未出賽，開賽被領航猿打出23：12的攻勢陷入落後。不過之後球隊靠著塞瑟夫、辛特力等球員頂上來，慢慢將分數追趕上來，甚至一度超前，上半場沃許本攻下16分，帶領球隊兩節打完以52：51領先。
易籃再戰後，簡廷兆單節攻下10分，幫助富邦勇士在第三節反超比數，之後雙方比數呈現拉鋸狀態， 盧峻翔在比賽剩下3分41秒時命中關鍵三分球，讓領航猿已82：79領先，但隨後強森也還以顏色，雙方又回到平手。
讀秒時刻，盧峻翔切入，球被塞瑟夫踢出界，9.7秒領航猿操刀進攻，但盧峻翔出手大號三分球沒進，最後5秒富邦勇士喊出暫停，但簡廷兆上藍沒進，雙方進入延長賽。
比賽進入延長賽 2次關鍵技術犯規吹判
延長賽領航猿先靠沃許本罰球開張，之後白曜誠上籃進球，讓球隊以87：84領先，不過林志傑回敬三分，將比數扳平。接著盧峻翔翻身跳投讓球隊超前，不過之後林志傑被犯規，領航猿連續被吹兩次技術犯規，富邦勇士4罰3中，以90：89反超。
落後的領航猿讓盧峻翔持球進攻，但被吳永盛完成抄截，時間不夠，客隊被迫犯規，洪楷傑兩罰全中，富邦勇士92：89領先。盧峻翔最後的三分球沒進，比賽就此結束。
此役最後1分50秒，盧峻翔、陳昱瑞連續被吹技術犯規，讓富邦勇士靠著罰球反抄，一定程度的影響了比賽結果，賽後這方面也可能被討論。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁