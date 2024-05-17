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台文館、廠商道歉認「阿龍」抄襲！中國繪師怒提告：深受網暴困擾

▲台灣文學館日前推出龍年應景吉祥物「阿龍」引發抄襲風波，在台灣製圖廠商道歉後，原創中國繪師「童年Nora」也決定提吿。（圖／翻攝臉書）
▲台灣文學館日前推出龍年應景吉祥物「阿龍」引發抄襲風波，在台灣製圖廠商道歉後，原創中國繪師「童年Nora」也決定提吿。（圖／翻攝臉書）

記者賴禹妡／綜合報導

台灣文學館近日爆出抄襲風波，館方推出龍年應景吉祥物「阿龍」，被民眾發現與中國繪師「童年Nora」創作的「嗷嗚龍寶_AoWu」高度相似，而設計「阿龍」圖像的公司「蹦世界數位創意」也於昨日發文道歉，證實圖樣涉及抄襲。「童年Nora」對於連日遭受的誤會及網暴，決定替自己挺身而出提告，並已聘請台灣律師。

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「童年Nora」在臉書粉專「嗷嗚龍寶_AoWu」發布聲明，他先是感謝所有人的關注與支持，並提到台文館與製圖廠商「蹦世界數位創意」，在未核對事實的情況下就貿然發表聲明，導致他尚未完全了解事情經過，就遭受網路聲浪的撻罰，飽受不實謠言的衝擊及網路暴力的困擾，「作為官方機構，台文館也未盡事實調查的責任。」

▲此為中國繪師「Nora Qu」所創作之「嗷嗚龍寶_AoWu」。（圖／翻攝微博）
▲此為中國繪師「Nora Qu」所創作之「嗷嗚龍寶_AoWu」。（圖／翻攝微博）
「童年Nora」表示，針對台文館與蹦世界的聲明內容，裡頭多次以「創作者」帶過，卻沒有明確提及「嗷嗚龍寶」與「童年Nora」，疑似是在刻意淡化原創IP，「此舉明顯這是對於創作者的不尊重，也對於我的著作人格權造成嚴重的損害。」

「童年Nora」認為，從事件爆發至今，台文館及蹦世界的態度似乎是覺得發布幾份聲明稿，就可以單方面地將傷害與網路霸凌畫上句號，「這種缺乏誠意的態度，我感到萬分無奈和失望。」所幸還有許多原創作者、朋友及網友替他挺身而出，「正是來自業內同行和網友們的鼓勵聲援，給了我不低頭、不退縮的勇氣和力量。」

▲今（16）日晚間，設計「阿龍」圖像的公司「蹦世界數位創意」也發出道歉聲明。（圖／翻攝蹦世界數位創意臉書）
▲16日晚間，設計「阿龍」圖像的公司「蹦世界數位創意」發出道歉聲明。（圖／翻攝蹦世界數位創意臉書）
因此，「童年Nora」為了維護自身合法權益，並消除這起爭議的不利影響，決定委託「OPES IP and Law明富國際法律事務所」陳靜芳律師及顏均宇專利師，通過法律途徑解決此事。同時他也會繼續專心創作，以更多優秀的作品回報大家的支持與愛護。


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