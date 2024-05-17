巷仔內／修法不是比快！韓國瑜與藍白一起輾壓綠　國會未來無寧日

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協商時，藍營認為，國會就是比人數，多數黨要過的法案，就應該通過，綠營認為，即使表決一定輸，多數黨也應該讓少數黨暢所欲言。一邊想速戰速決，一邊想干擾拖延議事，這也都是國會的常態，要如何在中間求取平衡，關鍵就在立法院長。韓國瑜在朝野協商時，多次制止離題的民進黨立委，希望討論能有效率，這是對的，但韓國瑜只做對了一半。
朝野在多次討論中，確實慢慢前進，多少都漸漸聚焦，以《環島高速鐵路特別條例》草案為例，民進黨質疑金額過高、限時12年完成是不可能任務，也不是完全沒道理。而在討論的過程中，韓國瑜也應該表達自己意見，若藍綠無共識，通常就是由院長綜合各方意見，提出修正版本。這也是過去王金平很常做的事，但韓國瑜最弱的似乎就是政策討論，只有朝野各自版本，無法再提出自己對政策的意見。
院長必須中立，但並不是只能在朝野之間擇一，而是要超越藍綠高度，帶領藍綠前進。即使是民進黨完全執政時代，不論是蘇嘉全或游錫堃當院長，也不見得每次都是聽從行政部門意見。韓國瑜在處理議事規則上有祕書長周萬來輔佐，但立法院長的高度，還有兩個重要幕僚單位，就是法制局與遇預算中心，可讓韓國瑜諮詢。傅崐萁版本的《環島高鐵條例》，韓國瑜有問過兩部門意見嗎？是否會違憲？是否會排擠其他預算？又如國會改革法案，法制局認同嗎？民進黨質疑有違憲之虞，法制局是否能協助修改文字？
韓國瑜若都有徵詢這兩大幕僚機關意見，當然更能說服藍綠，若沒有，韓國瑜就是只把自己當作會議主持人而已，確實把立法院長做小了。
政治就是妥協的藝術，溝通協商也需要耐心，本來就急不得，這是王金平過去的堅持，即使常被罵批偏袒民進黨、藍皮綠骨，但他多年來努力化解朝野彼此的衝突，避免國會形象受損，也建立了公道伯形象。國會衝突有立委受傷，這是誰都不樂見，韓國瑜這次選擇與藍白一起輾壓民進黨，選擇最省事、最快速的方式，卻也是最慘烈的方式。