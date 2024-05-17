陳俊秀棒打老東家！「敲2長打逆轉」貢獻3分打點　兄弟8：4斬桃猿

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4局下中信兄弟攻「岳家兄弟」建功，岳政華擊出內野滾地球，造成三壘手失誤，讓一壘跑者楊祥禾直奔本壘得分，接著哥哥岳東華補上安打，帶有1分打點，兄弟擴大至5：1領先。
5局下兄弟靠著詹子賢、王政順安打追加2分。6局上樂天桃猿攻佔得點圈，陳晨威適時安打打回1分，6局下陳俊秀高飛犧牲打，岳政華跑回1分，雙方依舊保持6分差距。
7局上蔡鎮宇把握得分機會，擊出一壘安打帶有1分打點，8局上林承飛揮出高飛犧牲打再下一城，樂天桃猿仍以4：8落後。9局上兄弟終結者吳俊偉後援登板， 張閔勛三振出局，蔡鎮宇保送上壘，下一棒陳晨威安打，形成得點圈危機，最後吳桀睿擊出雙殺打，兄弟以4分差奪勝。
幸運7局猛灌7分定調 味全8：1中斷富邦3連勝
味全龍在天母球場迎戰富邦悍將，味全的洋投鋼龍（Drew Gagnon）掛帥先發，對決富邦由左投陳仕朋，兩隊在前六局戰成1：1平手，但味全龍在7局展開猛烈攻勢，單局7支安打狂攻7分，最終味全龍以8：1擊敗富邦悍將，中斷富邦的3連勝。
此戰鋼龍先發6局被擊出2支安打僅失1分，包括被王正棠擊出一支全壘打，投出5次三振和5次保送，而銳歐（Rio Gomez）中繼1.1局無失分，在打線火力掩護下，奪得本季第3勝。
陳仕朋先發6局，用了89球，52個好球，被擊出7支安打失5分，包含吉力吉撈鞏冠的全壘打，投出2次三振，承擔本季第3敗。
布雷克7.2局好投 統一獅9：5捕獵台鋼雄鷹
統一獅作客澄清湖對上台鋼雄鷹，統一洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）繳出7.2局失2分優質先發，加上打線火力相挺，全場掃出14支安打，攻下9分，其中在4局上吃下7分大局，終場統一獅以9：5擊退台鋼，不僅結束近期2連敗之外，還賞給台鋼雄鷹對戰6連敗。
布雷克完投7.2局被敲出9支安打失掉2分，投出4次三振，收下本季第3勝，防禦率下修至1.65，而台鋼先發施子謙被打爆，主投3.2局被擊出8支安打狂丟7分（7責失），承擔本場敗投。
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