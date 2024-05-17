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陳俊秀棒打老東家！「敲2長打逆轉」貢獻3分打點　兄弟8：4斬桃猿

▲中信兄弟強打陳俊秀貢獻3分打點，棒打老東家樂天桃猿。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟強打陳俊秀貢獻3分打點，棒打老東家樂天桃猿。（圖／中信兄弟提供）

記者路皓惟/綜合報導

中職35年例行賽中信兄弟今（17）日在洲際棒球場對戰樂天桃猿，兄弟全場擊出11支安打，陳俊秀2打數2安打，全部都是長打，貢獻全隊最多的3分打點，先發艾士特（Eric Stout）5局僅失1分，投出3次三振，終場中信兄弟8：4擊退樂天桃猿，艾士特也奪得本季第3勝。

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樂天桃猿在2局上靠著蔡鎮宇安打先馳得點，中信兄弟在3局下展開反擊，曾頌恩擊出二壘安打，幫助球隊扳平比數，隨後陳俊秀也揮出二壘安打，一棒打回2分，幫助兄弟以3：1逆轉超前。

4局下中信兄弟攻「岳家兄弟」建功，岳政華擊出內野滾地球，造成三壘手失誤，讓一壘跑者楊祥禾直奔本壘得分，接著哥哥岳東華補上安打，帶有1分打點，兄弟擴大至5：1領先。

5局下兄弟靠著詹子賢、王政順安打追加2分。6局上樂天桃猿攻佔得點圈，陳晨威適時安打打回1分，6局下陳俊秀高飛犧牲打，岳政華跑回1分，雙方依舊保持6分差距。

7局上蔡鎮宇把握得分機會，擊出一壘安打帶有1分打點，8局上林承飛揮出高飛犧牲打再下一城，樂天桃猿仍以4：8落後。9局上兄弟終結者吳俊偉後援登板， 張閔勛三振出局，蔡鎮宇保送上壘，下一棒陳晨威安打，形成得點圈危機，最後吳桀睿擊出雙殺打，兄弟以4分差奪勝。

幸運7局猛灌7分定調　味全8：1中斷富邦3連勝

味全龍在天母球場迎戰富邦悍將，味全的洋投鋼龍（Drew Gagnon）掛帥先發，對決富邦由左投陳仕朋，兩隊在前六局戰成1：1平手，但味全龍在7局展開猛烈攻勢，單局7支安打狂攻7分，最終味全龍以8：1擊敗富邦悍將，中斷富邦的3連勝。

此戰鋼龍先發6局被擊出2支安打僅失1分，包括被王正棠擊出一支全壘打，投出5次三振和5次保送，而銳歐（Rio Gomez）中繼1.1局無失分，在打線火力掩護下，奪得本季第3勝。

陳仕朋先發6局，用了89球，52個好球，被擊出7支安打失5分，包含吉力吉撈鞏冠的全壘打，投出2次三振，承擔本季第3敗。

▲味全龍重砲吉力吉撈．鞏冠轟出全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照）
▲味全龍重砲吉力吉撈．鞏冠轟出全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照）
布雷克7.2局好投　統一獅9：5捕獵台鋼雄鷹

統一獅作客澄清湖對上台鋼雄鷹，統一洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）繳出7.2局失2分優質先發，加上打線火力相挺，全場掃出14支安打，攻下9分，其中在4局上吃下7分大局，終場統一獅以9：5擊退台鋼，不僅結束近期2連敗之外，還賞給台鋼雄鷹對戰6連敗。

布雷克完投7.2局被敲出9支安打失掉2分，投出4次三振，收下本季第3勝，防禦率下修至1.65，而台鋼先發施子謙被打爆，主投3.2局被擊出8支安打狂丟7分（7責失），承擔本場敗投。

▲統一獅先發投手布雷克繳出。（圖／記者葉政勳攝，資料照）
▲統一獅先發投手布雷克7.2局好投奪勝。（圖／記者葉政勳攝，資料照）
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