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尖叫聲！2NE1真的回來了　出道15年丟出「合體震撼照」粉絲哭一排

▲2NE1成員Dara（左起）、CL、Minzy、朴春今天5月17日出道15週年，合體拍照慶祝紀念日。（圖／2NE1 IG）
▲2NE1成員Dara（左起）、CL、Minzy、朴春今天5月17日出道15週年，合體拍照慶祝紀念日。（圖／2NE1 IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

昔日的南韓女天團2NE1回來了！朴春、CL、Dara、Minzy今（17）日成軍15週年，無預警公開久違的合照，令歌迷又驚又喜，直接刷一排哭臉，高喊：「2NE1 FOREVER！」

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▲2NE1是「YG娛樂」推出的第一組女團。（圖／2NE1 IG）
▲2NE1是「YG娛樂」推出的第一組女團。（圖／2NE1 IG）
2NE1是「YG娛樂」於2009年推出的第一組女子團體，成員分別為朴春、CL、Dara、Minzy，4人的形象與師兄BIGBANG相似，推出多首膾炙人口的嘻哈作品，包含《Fire》、《I Don't Care》、《Go Away》、《Lonely》、《I Am the Best》、《I Love You》、《Come Back Home》傳唱度極高，發表至今仍是不敗金曲。

因為2NE1紅遍海內外，原以為4人會一直活躍於樂壇，沒想到仍敵不過7年之癢，「YG娛樂」2016年宣布2NE1解散，並與CL和Dara簽SOLO專屬合約，朴春則是合約到期不續約，Minzy離開「YG娛樂」，收到訊息的粉絲相當錯愕，而2015年的《MAMA》年末頒獎典禮舞台，正為2NE1解散前的最後一次合體表演。

雖然2NE1解散，但成員私下感情好，常常合體開直播與粉絲聊近況；直到2022年，CL受邀出席美國Coachella音樂節，當她表演完後，後台突然響起《I Am the Best》音樂，隨後朴春、Dara、Minzy無預警現身，相隔6年的世紀合體，掀起海內外熱烈討論。

今天5月17日，正好是2NE1成軍15週年，她們的官方IG也釋出4張朴春、CL、Dara、Minzy的合照，以及4人的獨照，寫下：「Happy 15th Anniversary 2NE1 & Blackjacks.」令許多Black Jack（粉絲名）開心到不行，留言刷一排哭臉以表激動的心情。

▲▼2NE1最後一次合體為2022年的Coachella音樂節，如今再合體拍照，感動不少粉絲。（圖／2NE1 IG）
▲▼2NE1最後一次合體為2022年的Coachella音樂節，如今再合體拍照，感動不少粉絲。（圖／2NE1 IG）
▲▼2NE1最後一次合體為2022年的Coachella音樂節，如今再合體拍照，感動不少粉絲。（圖／2NE1 IG）
 
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