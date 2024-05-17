尖叫聲！2NE1真的回來了　出道15年丟出「合體震撼照」粉絲哭一排

我是廣告 請繼續往下閱讀
因為2NE1紅遍海內外，原以為4人會一直活躍於樂壇，沒想到仍敵不過7年之癢，「YG娛樂」2016年宣布2NE1解散，並與CL和Dara簽SOLO專屬合約，朴春則是合約到期不續約，Minzy離開「YG娛樂」，收到訊息的粉絲相當錯愕，而2015年的《MAMA》年末頒獎典禮舞台，正為2NE1解散前的最後一次合體表演。
雖然2NE1解散，但成員私下感情好，常常合體開直播與粉絲聊近況；直到2022年，CL受邀出席美國Coachella音樂節，當她表演完後，後台突然響起《I Am the Best》音樂，隨後朴春、Dara、Minzy無預警現身，相隔6年的世紀合體，掀起海內外熱烈討論。
今天5月17日，正好是2NE1成軍15週年，她們的官方IG也釋出4張朴春、CL、Dara、Minzy的合照，以及4人的獨照，寫下：「Happy 15th Anniversary 2NE1 & Blackjacks.」令許多Black Jack（粉絲名）開心到不行，留言刷一排哭臉以表激動的心情。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道