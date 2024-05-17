三大歌仔戲賀520總統就職　黃偉哲偕賴清德觀賞首場大戲

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賴清德首先向台南市民鞠躬致意，感謝台南鄉親一路給予支持，讓他從國大代表到今天當選總統。賴清德表示，過去村庄有大喜事時，就會連演3天大戲，今天的活動不僅是要迎接台南400，也是要慶祝2024年來自台南的總統、副總統上任，他要謝謝台南四間在地廟宇，也要肯定台南身為文化首都，傳承文化的精神。
市長黃偉哲也表示，台南可說是南方有囍，不僅總統就職國宴首度移師台南，安平民間四大廟還主動發起「民安吉慶、南方有囍」活動，邀請3大知名歌仔戲團連演3天大戲，還有囍市集提供民眾品嚐美味的台南小吃，除了為520總統就職獻上祝福，相信參與的民眾也必能滿載而歸。
「蟠桃大會慶狀元」於晚間7點30分正式開演，現場超過2500人齊聚觀賞，而賴副總統除了看戲外，還在黃偉哲的陪同下前往囍市集走逛，與店家、民眾親切互動，並在開演前進行祈福敲鑼儀式，敲響鳴鑼三聲，為國人及國運祈福。
5/18（六）則由唐美雲歌仔戲團的唐美雲、許秀年、王金櫻及小咪四大國寶同台飆戲《龍鳳情緣》。5/19（日）則由明華園戲劇總團當家小生孫翠鳳領銜主演《劍神呂洞賓》。三大歌仔戲團輪番獻演，機會難能可貴，邀請市民及國人一起來大飽眼福，共同慶賀南方喜事、祈願國泰民安，吉慶有餘。
安平開台天后宮指出， 5/17-19「民安吉慶 南方有囍」三日連演活動現場，除精彩歌仔戲演出外，每天自下午5時開始，在林默娘公園停車場將同步舉辦國宴等級「囍市集」，22家台南各式小吃名店將齊聚一堂，帶給民眾一場豐富的在地美食饗宴。