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三大歌仔戲賀520總統就職　黃偉哲偕賴清德觀賞首場大戲

▲準總統賴清德在台南市長黃偉哲陪同下在觀賞首場大戲《蟠桃大會慶狀元》開演前敲響鳴鑼三聲，為國人及國運祈福。(圖／台南市政府提供)
▲準總統賴清德在台南市長黃偉哲陪同下在觀賞首場大戲《蟠桃大會慶狀元》開演前敲響鳴鑼三聲，為國人及國運祈福。(圖／台南市政府提供)

記者郭俊暉／台南報導

為慶祝第16任正副總統就職，台南安平在地廟宇今(17)日起連演三天大戲，邀請知名歌仔戲團連演3天傳藝大戲，準總統賴清德特地南下看戲，肯定台南市重視傳統藝術傳承，並感謝每位來支持大戲的鄉親。南市長黃偉哲也表示，台南以連演三日大戲來祝賀總統就職，現場並設有媲美國宴的「囍市集」，邀請全國民眾一起共慶國家盛事。 

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▲為慶祝第16任正副總統就職，台南安平在地廟宇今(17)日起連演三天大戲，邀請知名歌仔戲團連演3天傳藝大戲，準總統賴清德特地南下看戲。(圖／台南市政府提供)
▲為慶祝第16任正副總統就職，台南安平在地廟宇今(17)日起連演三天大戲，邀請知名歌仔戲團連演3天傳藝大戲，準總統賴清德特地南下看戲。(圖／台南市政府提供)
第16任總統、副總統將於520就職，為慶祝台南老市長賴清德就任總統，台南安平在地廟宇特別邀秀琴歌劇團、唐美雲歌仔戲團及明華園戲劇總團於17日至19日在林默娘公園連演3天大戲，準總統賴清德 今晚間特地南下，觀賞由秀琴歌劇團帶來的首場大戲「蟠桃大會慶狀元」。

▲準總統賴清德特地南下，在台南市長黃偉哲陪同下前往囍市集走逛，與店家、民眾親切互動。(圖／台南市政府提供)
▲準總統賴清德特地南下，在台南市長黃偉哲陪同下前往囍市集走逛，與店家、民眾親切互動。(圖／台南市政府提供)
賴清德首先向台南市民鞠躬致意，感謝台南鄉親一路給予支持，讓他從國大代表到今天當選總統。賴清德表示，過去村庄有大喜事時，就會連演3天大戲，今天的活動不僅是要迎接台南400，也是要慶祝2024年來自台南的總統、副總統上任，他要謝謝台南四間在地廟宇，也要肯定台南身為文化首都，傳承文化的精神。

市長黃偉哲也表示，台南可說是南方有囍，不僅總統就職國宴首度移師台南，安平民間四大廟還主動發起「民安吉慶、南方有囍」活動，邀請3大知名歌仔戲團連演3天大戲，還有囍市集提供民眾品嚐美味的台南小吃，除了為520總統就職獻上祝福，相信參與的民眾也必能滿載而歸。

「蟠桃大會慶狀元」於晚間7點30分正式開演，現場超過2500人齊聚觀賞，而賴副總統除了看戲外，還在黃偉哲的陪同下前往囍市集走逛，與店家、民眾親切互動，並在開演前進行祈福敲鑼儀式，敲響鳴鑼三聲，為國人及國運祈福。

5/18（六）則由唐美雲歌仔戲團的唐美雲、許秀年、王金櫻及小咪四大國寶同台飆戲《龍鳳情緣》。5/19（日）則由明華園戲劇總團當家小生孫翠鳳領銜主演《劍神呂洞賓》。三大歌仔戲團輪番獻演，機會難能可貴，邀請市民及國人一起來大飽眼福，共同慶賀南方喜事、祈願國泰民安，吉慶有餘。

安平開台天后宮指出， 5/17-19「民安吉慶 南方有囍」三日連演活動現場，除精彩歌仔戲演出外，每天自下午5時開始，在林默娘公園停車場將同步舉辦國宴等級「囍市集」，22家台南各式小吃名店將齊聚一堂，帶給民眾一場豐富的在地美食饗宴。

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