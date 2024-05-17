大批青年聚集立法院！高喊口號「國民黨死性不改」：要求停止表決
立法院院會今（17）日上演表決大戰，朝野數度爆發肢體衝突，目前立法院院會持續挑燈夜戰，就算已6名立委受傷，立法院長韓國瑜仍宣布會議繼續，事件引發大批青年不滿，在網路集結前往立院前抗議，網路名人四叉貓也現身開直播；現場氣氛激昂，大批民眾高呼「沒有討論、不是民主」、「暴力鴨霸歧視仔，國民黨死性不改」、「我今天生日，但民主已死」，要求停止表決、實質審查，宛如10年前太陽花翻版。
記者孫唯容／綜合報導
今天朝野數度爆發肢體衝突，約在晚間7時左右，民進黨立委沈伯洋、邱志偉等人跳到桌上，結果遭到國民黨立委拉下重摔，沈伯洋頭部受傷緊急躺擔架送醫，後續民進黨立委沈伯洋、鍾佳濱、邱志偉、莊瑞雄、郭國文與國民黨立委吳宗憲等6位立委，也接連因為衝突導致身體不適送醫。
消息一出立即在網路引發熱議，不少民眾開始在IG、Threads集結，晚間9時近百名民眾出現在立法院外的青島東路上，抗議藍白違反程序正義，要求立即停止院會實質審查，有人舉牌協尋2019年的黃國昌、沒有討論不是民主，並高喊「暴力鴨霸歧視仔，國民黨死性不改」、「我今天生日，但民主已死」等。直到晚間10點多，人潮沒有散去，反而越集結越多人，四叉貓也開直播表示，現場粗估有500人。