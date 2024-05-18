網球／許育修三盤惜敗、止步4強　何承叡領台韓組合勇闖雙打決賽

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臺灣單雙打雙星許育修、何承叡接連在單、雙打都打出佳績。何承叡／南智星今在雙打4強對上上一站才剛打下深圳挑戰賽冠軍的日本組合清水悠太（Yuta Shimizu）／特羅特（James Kent Trotter），這對日本組合前一輪才剛淘汰頭號種子普特吉爾 (Calum Puttergill，澳洲)／斯塔爾德（Reese Stalder，美國）後晉4強。
何承叡／南智星組合今開打後再度於第一盤強勢出擊，一上來首局就率先破發，第5局又二度破發，輕鬆以6比2先拿下首盤；第二盤雙方在第3、4局互破，第7局可惜沒能破發，反倒在第8局被破發後，以3比6讓出第二盤平手；關鍵第三盤搶十大戰，何承叡先發球連拿2分後，一路領先後以10比6拿下勝利晉級決賽，這也是繼2015年冠軍王介甫、2016年冠軍謝政鵬／楊宗樺之後，第4位挺進華國三太子盃雙打決賽的臺將。
「很開心，這個勝利甚至比我在國外拿到冠軍還開心！」何承叡／南智星先前就曾在4月釜山挑戰賽拿過雙打冠軍，何承叡說：「他在韓國有自己的球迷，同樣在這裡我也有我的球迷，聽到球迷為我加油的聲音，真的讓我心情非常澎拜。」
由於前一天比賽打太晚，鼎泰豐已經關門，兩人的美食計畫都還沒開始，何承叡說：「拜託鼎泰豐要讓我們吃到啊，我們今天賽後安排了美食之旅，吃完鼎泰豐後，搭檔老婆還想吃芒果冰，接著還要去買牛軋餅。」
臺灣一哥許育修惜敗 賽後自評80分
緊接著換由世界第235、臺灣一哥許育修在男單4強對上世界第242的烏克蘭36歲老將馬爾琴科(Illya Marchenko)，對手曾在2016年美網打進男單16強才負於瑞士前球王瓦林卡(Stan Wawrinka)，同年9月世界排名最高達到第49，但今年來臺前才剛吞下5連敗，沒想到到華國三太子盃後神奇復活。
第一盤，許育修完全壓制對手，連續三度破了對手發球局，連下6局送蛋給對手後，以6比0先拿下首盤領先；但第二盤起，馬爾琴科利用正拍兩邊大幅度調動，讓許育修苦於無法破發下，雙方互保到6比6平手搶七時，許育修以3比7讓出第二盤，雙方平打；關鍵第三盤，許育修雖然申請上廁所試圖調整心情，但可惜第2局首個發球局就被破發，第5局許育修好不容易搶到2個破發點，但很可惜還是無法回破，最終只能接受以3比6遺憾落敗的結局。
「很可惜，第二盤第2局沒能拿下！」許育修賽後遺憾的說：「一開始可能對方還沒進入狀況，可惜第2盤對手的第1個發球局沒拿下來，對手確實是經驗豐富的選手，一直在調動著我，讓我處於比較被動，我也比較急，後面出現比多的失誤。」
許育修透露，賽前就以冠軍目標，整體自評80分：「這一周我的感覺不錯，自己的想法也蠻正面的，希望接下來能把狀況延續下去。」但讓他已經困擾兩三天的是，「我目前估計排在法網會外賽後補名單第5、6位，如果要去，可能周一就得飛法國，如果沒去就轉美國打兩周硬地後接歐洲的草地賽事。」
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