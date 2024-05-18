《背著善宰跑》爆紅5看點！邊佑錫、金惠奫「甜甜初戀欲罷不能」

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由於《背著善宰跑》劇組先前花了非常多時間尋找男主角，劇本已經給許多男星看過，藝人最後都拒絕出演，而邊佑錫則緊緊抓住機會，接下「柳善宰」這個角色，他在劇中不僅會唱歌跳舞，還大展泳技。邊佑錫雖然已經32歲，但憑藉著帥氣的幼態顏值，在劇中穿起高中制服，完全不違和，反而還初戀感滿滿，讓原本在Instagram就擁有500萬粉絲的他，因為該劇而暴漲到800萬人，直到現在粉絲數量還在持續增加中。邊佑錫開通了能與網友互動的社群「Weverse DM」，因為湧進粉絲太多，數度讓伺服器當機，可見男神魅力居高不下。而他在劇中飾演的「柳善宰」，更是讓粉絲直接忘記邊佑錫的本名，在本人出席各大場合時，只記得熱情狂喊：「善宰啊～」
幾乎每集都出現吻戲 甜甜初戀感讓人欲罷不能
《背著善宰跑》可說是吻戲富翁了，不僅第3集就出現吻戲，從第8集開始更是每集都有！其中有段柳善宰因為得知時光膠囊裡的事實，而從機場飛奔回家找任率的橋段，兩人在巷口相擁而泣，最後還天雷勾動地火準備接吻，沒想到在卻被任率的媽媽撞見，所幸當時任率被善宰的衣服遮住，沒讓母親瞧見被親吻的正是自己的女兒，否則後果不堪設想。後續兩人還轉戰到任率家的DVD店約會，不過當時僅有20歲的善宰超級純情，竟然真的老老實實地與任率並肩坐著一起看錄影帶，讓心智年齡已經34歲的任率內心非常火大。不過也正因為這段甜甜愛戀，更讓粉絲激動狂吼：「善宰根本是純愛戰神！」
甜蜜主線劇情參雜搞笑成分 甜到不行也笑到流淚
《背著善宰跑》裡含有許多搞笑成分，而被網友一致認為最經典的橋段，大概就是這段「保險套」飛出的劇情了。任率與柳善宰在DVD店約會時被任率的家人看見，任率還不慎抓破善宰的襯衫，讓衣衫不整的善宰百口莫辯，任率的哥哥更是對著善宰大聲咆哮，讓善宰的爸爸也加入戰局！幾人在拉扯之際，不小心讓善宰的包包被打開，偏偏又有同學誤把上百個保險套塞入善宰包包裡，眾人就這樣看著數量驚人的保險套在半空中慢動作飛起，讓粉絲笑到不行！任率的媽媽還在一邊碎念，爆料善宰在自家DVD店租借的19禁電影已經拖欠歸還好幾個月，讓善宰的處境更加為難，能夠笑得出來的大概只有觀眾了。
穿越劇情太燒腦 情節媲美《想見你》
《背著善宰跑》講述2023年的狂熱粉絲任率，為了救回因不堪生活壓力而自殺的偶像柳善宰，而穿越回2008年的一系列故事；台劇《想見你》同樣是以拯救愛人為主軸，讓主角在1998年、2009年、2010年和2017年之間來回穿梭的愛情劇，也因此讓「平行時空理論」再度成為網友討論的話題。也有眼尖粉絲發現，《想見你》中的「李子維」，回到過去以另一個身分「王銓勝」保護著黃雨萱，而在韓劇《背著善宰跑》裡，任率同樣回到過去試圖救贖喜歡的人，不僅畫面呈現雷同，就連劇情走向都極其相似。
雙向救贖成為彼此活下去的動力 溫馨氛圍滿滿
由於任率在《背著善宰跑》首集中，是一名下半身癱瘓的殘障人士，偶然聽見明星柳善宰於公開場合中說的鼓勵話語，便成為善宰的粉絲，以愛慕偶像的方式喜歡著善宰；在聽聞善宰輕生的消息以後，任率接受不了噩耗，沒想到她的手錶竟意外帶著自己回到2008年，而回到過去的任率，才發現原來自己是善宰的高中同學，兩人甚至是隔壁鄰居，只是長大後的任率根本早已忘了善宰。不過劇情演到第5集時，善宰突然跑到任率前面，替她擋下即將開過來的汽車，讓任率免於車禍，也讓她不用面對未來雙腳癱瘓的人生，而這個未卜先知的舉動，也讓粉絲大膽猜測，善宰是否也來自於未來，才能及時救下任率，這份「雙向救贖」的愛意，也讓劇情走向越來越複雜，粉絲也越看越上癮。《背著善宰跑》每週二、三上午10點在愛奇藝國際站獨家更新。
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